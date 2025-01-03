Müge Anlı'ya Katılan Habibe Dışardan Video Paylaştı: "Buradan Çıkınca Psikoloğa Gideceğim!"

Müge Anlı'da korku filmlerini andıran Nezaket Uyur'un hikayesi çözüldü. 27 yaşındaki Habibe annesinin kaybı için yayına katılmıştı. Ancak Nezaket Uyur'un kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Habibe, yayında hakkını savunurken izleyiciden büyük destek almıştı. Çektiği video ile onu sevenlere derdini anlattı.