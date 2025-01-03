Müge Anlı'ya Katılan Habibe Dışardan Video Paylaştı: "Buradan Çıkınca Psikoloğa Gideceğim!"
Müge Anlı'ya Katılan Habibe Dışardan Video Paylaştı: "Buradan Çıkınca Psikoloğa Gideceğim!"
Müge Anlı'da korku filmlerini andıran Nezaket Uyur'un hikayesi çözüldü. 27 yaşındaki Habibe annesinin kaybı için yayına katılmıştı. Ancak Nezaket Uyur'un kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Habibe, yayında hakkını savunurken izleyiciden büyük destek almıştı. Çektiği video ile onu sevenlere derdini anlattı.
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Müge Anlı'da korkunç bir cinayet daha çözüldü. 28 yaşındaki Nezaket Uyur, 2005 yılında kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldü.
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Nezaket'in kaybı ile ilgili Müge Anlı'ya başvuran Habibe, hepimizin kalbini kazanmıştı. 2 ablasını da yayına getiren Habibe, küçükken amcalarının tacizine maruz kaldıklarını açıkladı.
Dahası kızlar hem annesiz kalmış hem de üvey anneden eziyet çekmişti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi annelerine yapılan işkenceye şahit olmuşlardı.
Habibe yayında pek çok kez isyan etti. Okutulmadığı için evden kaçıp eğitimini tamamlayan Habibe'nin gözyaşları duygularımıza tercüman oldu.
Sosyal medyada hakkını savunduğu anlara editler yapılan Habibe, yayın sonrası bir video paylaştı.
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"Korkunç bir vahşeti yaşadık. Olanlar gerçek mi? Emin olamıyorum." diyen Habibe, Müge Anlı'dan çıktıktan sonra psikoloğa gideceğini de söyledi.
Kızların yaşadığı vahşet unutulmaz ancak suçlular cezalarını almak için polis tarafından gözaltında.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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