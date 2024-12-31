Müge Anlı'da Cinayet İtirafı Geldi: Nezaket Uyur'un Başına Gelenleri Duyunca Kanımız Dondu!
Müge Anlı'da Cinayet İtirafı Geldi: Nezaket Uyur'un Başına Gelenleri Duyunca Kanımız Dondu!
Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket Uyur ile ilgili ipler dünkü yayında koptu. Gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini bildiğini söyledi. Dünkü yayında konuşulanlar herkesi şoke etti. Bugünkü yayında ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski eş Yusuf'la birlikte 5 kardeşi de gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafının geldiğini açıkladı.
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2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurmuştu. Dünkü yayında olayın gizemi çözüldü.
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Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen kızlar haklı çıktı. Yayına katılan gizli tanık Nezaket'in, kızların amcaları, yani kayınbiraderileri tarafından öldürüldüğünün aile içerisinde konuşulduğunu anlattı.
Hatta "Karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu" diyen eski eşi Yusuf Bey'in de cinayetten haberi olduğunu belirtti.
Evlendiğinde küçük yaşta olan Nezaket kaybolduğunda 28 yaşındaydı. İddiaya göre, Nezaket'in yine kendisi gibi genç yaşlarda olan eşinin kardeşi Adem ile yakınlaştığı ve sonrasında intikam için tecavüz edilerek öldürüldüğü yayında aktarıldı.
Dünkü yayında olayla ilgili özel JASAT ekibinin kurulmasının yanı sıra polis de işe el attı. Stüdyodan eski eş Yusuf'u elleri kelepçeli olarak götürdü.
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Bugün ise Müge Anlı, polis ekiplerinin 4 kişiyi daha gözaltına aldığını ve cinayet itirafının geldiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar kızların amcalarıydı.
Yayında açıklananlara göre amca Adem, Nezaket ile ilişkisini kabul etti. Amcalardan bir grup Belgrad'a gömdük, diye konuşurken diğer taraf başka bir yere işaret etti.
Kızların amcaları ve babasının suçu birbirinin üstüne attığı da ortaya çıktı. Araştırmalar devam ederken yayına annesini bulmak için katılan Habibe'nin Adem'in çocuğu olabileceği de konuşuldu. DNA testi bekleniyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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