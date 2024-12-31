Müge Anlı'da Cinayet İtirafı Geldi: Nezaket Uyur'un Başına Gelenleri Duyunca Kanımız Dondu!

Müge Anlı'da bir süredir aranan Nezaket Uyur ile ilgili ipler dünkü yayında koptu. Gizli tanık verdiği ifadede Nezaket'i ayrıldığı eşi Yusuf'un kardeşlerinin tecavüz ederek öldürdüklerini bildiğini söyledi. Dünkü yayında konuşulanlar herkesi şoke etti. Bugünkü yayında ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski eş Yusuf'la birlikte 5 kardeşi de gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafının geldiğini açıkladı.