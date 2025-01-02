Habibe'nin Amcasından Olduğu İddia Edilmişti: Müge Anlı'da Nezaket Uyur'un Kızlarının DNA Sonuçları Belli Oldu

Müge Anlı'da aranan Nezaket Uyur kaybı ile ilgili polis 1'i eski eşi, 4'ü kayınbiraderleri olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis sorgusunda kayıp olarak aranan Nezaket'in kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Bugünkü yayında ise eski eş Yusuf'tan da cinayet itirafı geldi. Yusuf, Nezaket'ten olan kızları ile ilgili de 'Babaları ben değilim.' demişti. Hatta en küçükleri Habibe'nin amca Adem'dan olduğu konuşulmuştu. Müge Anlı DNA sonuçlarını açıkladı.