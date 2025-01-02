Habibe'nin Amcasından Olduğu İddia Edilmişti: Müge Anlı'da Nezaket Uyur'un Kızlarının DNA Sonuçları Belli Oldu
Habibe'nin Amcasından Olduğu İddia Edilmişti: Müge Anlı'da Nezaket Uyur'un Kızlarının DNA Sonuçları Belli Oldu
Müge Anlı'da aranan Nezaket Uyur kaybı ile ilgili polis 1'i eski eşi, 4'ü kayınbiraderleri olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis sorgusunda kayıp olarak aranan Nezaket'in kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Bugünkü yayında ise eski eş Yusuf'tan da cinayet itirafı geldi. Yusuf, Nezaket'ten olan kızları ile ilgili de 'Babaları ben değilim.' demişti. Hatta en küçükleri Habibe'nin amca Adem'dan olduğu konuşulmuştu. Müge Anlı DNA sonuçlarını açıkladı.
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Müge Anlı'da birkaç haftadır hepimize akıl durgunluğu verecek türden bir olay işleniyordu. İlk olarak 27 yaşındaki Habibe, 2005 yılında kaybolan annesi Nezaket Uyur'u aramak için yayına katılmıştı.
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Annesinin babası veya amcaları tarafından öldürüldüğünden şüphelenen Habibe haklı çıktı. Ona destek vermek için yayına katılan 2 ablası Sebile ve Nebile de anlattıklarıyla hepimizi şoke etti.
Kızlar annelerinin amcaları tarafından istismar edildiğini iddia etmişti. Yayına katılan Nezaket'in eski eşi ve kızların babası Yusuf bey bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Hatta sözlerinde kızların babasının başkası olabileceğini söyledi.
Yusuf Bey, Nezaket'in fuhuş yaptığını ve uyuşturucu kullandığını iddia ediyordu. Ancak küçük yaşta amcalarının tacizine maruz kaldığını söyleyen kızlar bunu yapsa yapsa amcalarının yapacağını söylemişti.
Polis olara el attı. Sorguya alınan baba ve şüpheli 4 amca sorguda cinayeti itiraf ettiler. Ne yazık ki o sıralarda 28 yaşında olan genç kadın tecavüz edilerek öldürülmüştü.
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Yetmedi, Müge Anlı kızların başkasından olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için DNA örneği aldı. Ancak Habibe'nin amcasının çocuğu olup olmadığını anlamak için örnekler Amerika'ya gitti. Günlerdir merak edilen soru bugünkü yayında yanıt buldu.
Kızların 3'ünün de babası Yusuf Bey çıktı. Habibe yayında gözyaşlarına boğulurken babasına ve annesine iftira atanlara seslendi: "Utanın!"
Müge Anlı'da yayında Habibe ile birlikte ağladı. "Yıllarca bu çocuk başkasından diyenlere kapak olsun. Biraz yüzünüz kızarsın." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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