Nezaket ile İlişkisi Olan Amca Ortaya Çıktı: Müge Anlı'da Tutuklanan Kardeşler Suçu Birbirinin Üzerine Attı!
Nezaket ile İlişkisi Olan Amca Ortaya Çıktı: Müge Anlı'da Tutuklanan Kardeşler Suçu Birbirinin Üzerine Attı!
Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette Nezaket Uyur'un tecavüz edilerek öldürüldüğü itiraf edildi. Yayında tutuklanan eski eşi ve kayınbiraderleri bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye geçtikleri sırada mikrofon uzatılan kardeşler suçu birbirinin üzerine attı. Nezaket'in infaz edilmesinin sebebi olarak kayınbiraderi Adem'le ilişkisi gösterilmişti. Kayınbirader Adem de adliyeye gönderilirken görüntülendi.
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Müge Anlı'ya katılan 27 yaşındaki Habibe annesinin cinayetinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Babası ve amcalarından şüphelenen Habibe haklı çıktı.
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2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un, kayınbiraderi Adem'le ilişki yaşadığı iddiasıyla kayınbiraderleri tarafından tecavüz edilerek katledildiği konuşuldu.
Polis tarafından gözaltına alınan Nezaket'in eski eşi Yusuf ve erkek kardeşleri sorguda cinayeti itiraf ettiler. Bugün ise adliyeye sevk edildikleri sırada suçu birbirlerinin üstüne attılar.
Nezaket'in eski eşi Yusuf, cinayeti Hüseyin ile adı geçen Nihat'ın birlikte işlediklerini söyledi. Benim bilgim yok, dedi.
Yusuf'un kardeşi Hüseyin ise cinayeti Yusuf işledi, diyerek olaydan haberi olmadığını söyledi.
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Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Nezaket'le ilişkisi olduğu iddia edilen Adem de görüntülendi. Adem soruları yanıtsız bıraktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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