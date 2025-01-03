Nezaket ile İlişkisi Olan Amca Ortaya Çıktı: Müge Anlı'da Tutuklanan Kardeşler Suçu Birbirinin Üzerine Attı!

Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette Nezaket Uyur'un tecavüz edilerek öldürüldüğü itiraf edildi. Yayında tutuklanan eski eşi ve kayınbiraderleri bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye geçtikleri sırada mikrofon uzatılan kardeşler suçu birbirinin üzerine attı. Nezaket'in infaz edilmesinin sebebi olarak kayınbiraderi Adem'le ilişkisi gösterilmişti. Kayınbirader Adem de adliyeye gönderilirken görüntülendi.