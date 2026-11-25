Reyting Rekabeti YouTube'a da Taşındı! İşte En Çok Abonesi Olan Yerli Diziler
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Televizyon ekranlarında kıyasıya reyting mücadelesi veren yerli diziler, YouTube'da da milyonlarca aboneye ulaşmak için yarışıyor. Yayınlanan bölümler, fragmanlar ve özel sahnelerle dijitalde de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizilerin abone sayıları dikkat çekti. Uzak Şehir listenin zirvesine yerleşirken Daha 17'nin Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat gibi uzun soluklu yapımları geride bırakması da gözlerden kaçmadı.
Uzak Şehir - 3 milyon 760 bin
Taşacak Bu Deniz - 3 milyon 200 bin
Daha 17 - 2 milyon 900 bin
Kızılcık Şerbeti - 2 milyon 870 bin
Teşkilat - 2 milyon 450 bin
Diğer dizilerin YouTube abone sayıları ise şöyle:
YouTube rekabetine Kanal D ve TRT 1 damga vurdu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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