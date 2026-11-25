TRT 1'in uzun soluklu aksiyon dizisi Teşkilat, YouTube'da en çok aboneye sahip beş diziden biri oldu.

Yıllar içerisinde oyuncu kadrosunda ve hikâyesinde pek çok değişiklik yaşanan Teşkilat'ın resmî YouTube kanalındaki abone sayısı 2 milyon 450 bine ulaştı.