Müge Anlı'da Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Adam Günlerce Saklandıktan Sonra İlk Kez Yüzünü Açtı!
Müge Anlı'da Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Adam Günlerce Saklandıktan Sonra İlk Kez Yüzünü Açtı!
Müge Anlı'da hepimizi dumur eden Nezaket Uyur kaybı ile ilgili eski eşi ve dört çocuğunun babası Yusuf iddiaların odağındaydı. Müge Anlı yayınına katılan Habibe annesinin kaybında babasını sorumlu bulduğunu açıkladı. Hatta babasının annesini öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi. Akabinde yayına katılan baba Yusuf, günlerce yüzünü sakladı. Siyak kapüşonlularla sırtını dönerek iddialara yanıt verdi. Dünkü yayında ilk kez yüzünü açtı.
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Müge Anlı'da ekran başında herkesin ağzını açık bırakan bir olay gündeme geldi. 4 çocuk annesi Nezaket Uyur'un kaybı ile ilgili kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'dan yardım istedi. Babalarından şüphelenen kızlar anlattıklarıyla hepimizi dumur etti.
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Kızlar annelerinin ve kendilerinin yıllarca amcaları tarafından istismar edildiğini anlattı. Eve gelen amcalarının annelerini uyuşturucuya alıştırdığından şüphelendiklerini söylediler. Annelerinin ise babaları Yusuf tarafından öldürülmüş olabileceğini söylediler.
Konu ile ilgili önce iddiaların odağındaki baba ve sonra da amcalar stüdyoya gelmeyi kabul etti. Ancak bir gariplik vardı.
Baba Yusuf yüzünü göstermek istemediği için sırtı dönük ekrana çıktı. Siyah kapüşonlu giyerek stüdyoya gelen baba, şapkasını da takınca Müge Anlı'nın dikkatini çekti. Anlı, "Neden bu kadar saklanıyorsunuz?" diyerek Yusuf Bey'e "Korkacak bir şeyi olan saklanır. Bence yüzünüzü gösterin." telkinin de bulundu.
Stüdyoya sonradan gelen 2 amca da yüzünü saklamayı tercih edip sırayla Yusuf Bey'in yanına sırtlarını dönerek oturunca Müge Anlı, "Daltonlar" benzetmesinde bulundu.
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Türkiye'nin gündemine yerleşen Nezaket Uyur kaybında eski eş Yusuf'un yüzünü açmasını herkes dört gözle bekliyordu.
Birkaç yayın boyunca yüzünü saklayan konuklar sonunda dünkü yayında "Artık saklanmak istemiyoruz. Biz bir şey yapmadık. Alnımız açık." diyerek yüzlerini açtılar.
İddiaların odağındaki eski eş ve kayınbirader yayında suçlamaları reddederken Nezaket'in flörtöz bir kadın olduğundan bahsettiler. Hatta eski eş Yusuf, "Benimle boşandıktan sonra teyzesinin oğlu ile birliktelik yaşamaya başladı." diyerek ithamda bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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