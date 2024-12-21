Müge Anlı'da Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Adam Günlerce Saklandıktan Sonra İlk Kez Yüzünü Açtı!

Müge Anlı'da hepimizi dumur eden Nezaket Uyur kaybı ile ilgili eski eşi ve dört çocuğunun babası Yusuf iddiaların odağındaydı. Müge Anlı yayınına katılan Habibe annesinin kaybında babasını sorumlu bulduğunu açıkladı. Hatta babasının annesini öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi. Akabinde yayına katılan baba Yusuf, günlerce yüzünü sakladı. Siyak kapüşonlularla sırtını dönerek iddialara yanıt verdi. Dünkü yayında ilk kez yüzünü açtı.