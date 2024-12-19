151 Gündür Oğlu Fatih'i Arayan Baba Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya Çıkalım" Deyince Ortalık Karıştı

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Esra Erol'da Ekim ayından bu yana bir kayıp vakası işleniyor. Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih Aydın'ın bulunması için dört koldan çalışırken henüz sonuca ulaşamadı. Bu sırada annesi Rabia ve babası Mahmut Aydın'ın çelişkili açıklamaları da gündeme geldi. Esra Erol, yayında baba Mahmut Aydın'ın gerçekleri anlatması için üzerine gidince Mahmut Bey gerildi. Esra Erol'a 'Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım' deyince Esra Erol'u çıldırttı.