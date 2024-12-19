151 Gündür Oğlu Fatih'i Arayan Baba Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya Çıkalım" Deyince Ortalık Karıştı
151 Gündür Oğlu Fatih'i Arayan Baba Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya Çıkalım" Deyince Ortalık Karıştı
Gündüz kuşağının sevilen programlarından Esra Erol'da Ekim ayından bu yana bir kayıp vakası işleniyor. Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih Aydın'ın bulunması için dört koldan çalışırken henüz sonuca ulaşamadı. Bu sırada annesi Rabia ve babası Mahmut Aydın'ın çelişkili açıklamaları da gündeme geldi. Esra Erol, yayında baba Mahmut Aydın'ın gerçekleri anlatması için üzerine gidince Mahmut Bey gerildi. Esra Erol'a 'Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım' deyince Esra Erol'u çıldırttı.
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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında hepimizin yüreğini sızlatan bir olay yaşandı. 22 yaşında daha hayatının baharında olan genç bir çocuk 7 Temmuz tarihinden bu yana kayıplara karıştı.
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Annesi Rabia Aydın kaybın bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Ekim ayından bu yana işin peşini bırakmadan araştırmaya devam eden Esra Erol, Fatih'in ne cansız bedenine ne de dirisine henüz ulaşamadı.
Ancak bunun sebebinin anne Rabia ve baba Mahmut Aydın'ın çelişkili açıklamaları olduğunu söyleyen Esra Erol, geçtiğimiz yayında baba Mahmut'un üzerine gitti.
Ünlü sunucu doğruları anlatması için köşeye sıkıştırdığı babadan beklenmedik bir yanıt aldı. Baba Mahmut Aydın, "Seni biraz kızdıracağım. Kızdırayım mı?" diye lafa girdi.
Sözlerinin devamında ise "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim." diye konuştu.
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O anlarda yayın kesilse de Esra Erol'un Mahmut Bey'e yanıtı sosyal medyanın gündemine oturdu. Esra Erol "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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