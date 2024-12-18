Keneviri "'Marul' Diye Ektim" Demişti: Müge Anlı'daki Zeynep Ergül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Keneviri "'Marul' Diye Ektim" Demişti: Müge Anlı'daki Zeynep Ergül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'nın programında gündeme geldikten sonra hepimizin psikolojisinden bir parça götürmüş korkunç Mehmet Muharrem Elbay cinayetini mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Cinayetin baş şüphelisi olarak, kendi ayağıyla kızını aramak için geldiği Müge Anlı'da kendini ele vermişti Zeynep Ergül. Programdaki açıklamaları öyle traji komikti ki, hala Instagram reelslarına konu oluyor. Müge Anlı'nın yayınlarında tutuklandığından bu yana tam 25 yıl geçti. Zeynep Ergül, yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı. Hafızlarımızda 'Antalya'ya gitmişim. Ben Antalya'ya nasıl gitmişim ya?' derkenki gülümsemesi ile kalan Zeynep Ergül epey değişti.
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Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2019 yılında akıllara durgunluk veren bir olay yaşamıştık. Kızını aramak için Müge Anlı'ya gelen Zeynep Ergül, kendini üç yıl önceki cinayet soruşturmasında baş şüpheli olarak tutuklu bulmuştu.
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Ancak bu cinayette ağzımızı açık bırakan olayın vahşetinin yanı sıra Zeynep Ergül'ün yalanlarıydı. Ergül'ün kızı, annesinin engelli raporu alarak dilencilik yapmak için çeşitli yalanlar söylediğini ve kendisine kötü davrandığını öne sürerek eve dönmek istemediğini ifade etti. Zeynep Ergül ise gırtlak kanseri, görme ve duyma kaybı gibi pek çok sağlık sorunuyla mücadele ettiğini, kolunda 'çıtlak' olarak adlandırdığı bir durumun da bulunduğunu belirtti. Ayrıca, o dönemde felçli olduğunu iddia eden Ergül, yürüyüşünü değiştirme ve bayılma numarası yapma gibi davranışlarda bulunmuştu.
Yıllar önce işlenen bir cinayetin şans eseri ortaya çıkması hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirmişti. Ancak Zeynep Ergül iddiaları kesin bir dille yalanlamış tepkileriyle sosyal medyada gündem olmuştu.
Zeynep Ergül, kaçakçılık ve dilencilik kariyerinin yanı sıra sosyoloji bölümünde okuduğunu da söylüyordu. Bununla da kalmayıp yetenek listesine web tasarım kursunu da eklemişti.
Zeynep Ergül ile ilgili hatırlarda kalan en ilgi çekici olay ise bunca eğitime ve birikme rağmen kenevir ile marulu ayırt edememesiydi. Tarlasında uyuşturucu madde ele geçirilen Ergül, "Ben onu marul sandım da ektim" diye kendini savunmuştu.
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Ergül'ün, onu Antalya'da gördüğünü iddia edenlere "Antalya'ya gitmişim. Ben Antalya'ya nasıl gitmişim ya?" sözleri yıllar geçti ama eskimedi. Sosyal medyada hala en çok kullanılan meme'lerden biri...
Zeynep Ergül, program devam ettiği sırada suçu gizleme ve delilleri karartma gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, mahkemede 4 yıl ceza aldı ve içeride yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Şimdi ise yıllar sonra TikTok'a düşen videosu ile yeniden gündem oldu. Zeynep Ergül'ün son hali bizi "Gülsek mi, ağlasak mı?" ikileminde bıraktığı o günlere pek benzemiyor.
3 harfli marketlerin önünde indirimlere bakarken videoya alınan Zeynep, hepimizi şaşırttı doğrusu.
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Ama formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Yine özlü sözlere devam: "Azda az, çoktan çok gider"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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