Keneviri "'Marul' Diye Ektim" Demişti: Müge Anlı'daki Zeynep Ergül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'nın programında gündeme geldikten sonra hepimizin psikolojisinden bir parça götürmüş korkunç Mehmet Muharrem Elbay cinayetini mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Cinayetin baş şüphelisi olarak, kendi ayağıyla kızını aramak için geldiği Müge Anlı'da kendini ele vermişti Zeynep Ergül. Programdaki açıklamaları öyle traji komikti ki, hala Instagram reelslarına konu oluyor. Müge Anlı'nın yayınlarında tutuklandığından bu yana tam 25 yıl geçti. Zeynep Ergül, yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı. Hafızlarımızda 'Antalya'ya gitmişim. Ben Antalya'ya nasıl gitmişim ya?' derkenki gülümsemesi ile kalan Zeynep Ergül epey değişti.