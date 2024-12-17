Rolleri Üzerine Yapışınca Gerçek Hayatta Oynadıkları Dizi ile İlgili Acayip Olaylar Yaşayan Oyuncular
Rolleri Üzerine Yapışınca Gerçek Hayatta Oynadıkları Dizi ile İlgili Acayip Olaylar Yaşayan Oyuncular
Bazı oyuncular için rolleri yalnızca hikayede kalmıyor. Gerçek hayatlarında da dizideki karakterleri ile anılıyorlar. Hatta bazen oynadıkları karakterler o kadar derine işliyor ki başlarına garip olaylar gelebiliyor. Sizler için duyunca inanamayacağınız birbirinden ilginç o olayları derledik. İşte, rolleri üzerine yapışan ve hayatlarında garip olaylar yaşayan oyuncuların ilginç hikayeleri…
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1. Gezi Parkı olaylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Halit Ergenç'in görüşmeye gitmesi Muhteşem Yüzyıl'da Sultan Süleyman'ı oynadığı dönem siyasi bir figür olarak değerlendirilmişti. Hakkında "Kanuni Sultan Süleyman, Erdoğan ile görüşmeye gitti" şeklinde haberler çıkmıştı.
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2. Her sene dizideki vefat gününde Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Süleyman Çakır’ı anmak isteyen sevenlerinin lokma dağıtması.
3. Ayrıca Süleyman Çakır'ın gıyabında cenaze namazı da kılınmıştı.
4. Her yıl Aşkı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter rolü ile dizideki ölüm yıl dönümünde Beren Saat'in sosyal medyada gündem olması.
5. Doğukan Güngör'e Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği karakter yüzünden "Fatih'i tokatla" diye site açılmıştı.
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6. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'a sokakta, 'Yengene yan gözle bakmaya utanmıyor musun?' diye laf atan dizi fanatikleri vardı.
7. Ezel dizisinde Ezel ve Eyşan'ın cep telefonu numaraları görününce hayranları numaralarını telefon yağmuruna tutmuştu.
8. Rolü gereği güvenlik kostümü giyen Şükran Ovalı’yı gerçek bir güvenlik görevlisi sanan alışveriş merkezi ziyaretçileri olmuştu.
9. Pakistan’daki Diriliş Ertuğrul hayranları, Ertuğrul Gazi’nin iki heykelini birden yaptırmıştı.
10. Diriliş Ertuğrul hayranları gerçek bir hikaye anlatan dizide ölen Turgut Alp karakterinin ölmemesi için Mehmet Bozdağ’ı mesaj yağmuruna tutmuştu.
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11. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, hikayede aldatıldığı kadına hayat veren Melis Sezen'le setten fotoğraf paylaşınca "Metresiyle fotoğraf çekilmiş" diye linçlenmişti.
12. Mucize Doktor Ali Vefa, pandemi döneminde ekran yüzü olmuştu.
13. Muhteşem Yüzyıl'da Süleyman Hürrem'e "Portakalım, turuncum" diyor diye ikisini narenciye reklamında oynatmışlardı.
14. Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu boğdurarak öldürmesi sebebiyle bir vatandaş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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