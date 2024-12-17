Rolleri Üzerine Yapışınca Gerçek Hayatta Oynadıkları Dizi ile İlgili Acayip Olaylar Yaşayan Oyuncular

Bazı oyuncular için rolleri yalnızca hikayede kalmıyor. Gerçek hayatlarında da dizideki karakterleri ile anılıyorlar. Hatta bazen oynadıkları karakterler o kadar derine işliyor ki başlarına garip olaylar gelebiliyor. Sizler için duyunca inanamayacağınız birbirinden ilginç o olayları derledik. İşte, rolleri üzerine yapışan ve hayatlarında garip olaylar yaşayan oyuncuların ilginç hikayeleri…