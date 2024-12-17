"Nasıl Bir Zeka Ya?!": Müge Anlı Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e Laf Soktuğu İddiasına Noktayı Koydu!
"Nasıl Bir Zeka Ya?!": Müge Anlı Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e Laf Soktuğu İddiasına Noktayı Koydu!
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Müge Anlı'nın konuşması damga vurmuştu. Anlı'nın konuşmasında Çağla Şıkel'e laf soktuğu iddia edilmişti. Bugünkü yayınında tam da 'laf dolandırma' konusunda isyan ederken Anlı, o iddialara yanıt verdi. Ünlü gazeteci hakkındaki imalı açıklamalara yayındaki sözleri ile noktayı koydu. Bakın, neler söyledi?
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Geçtiğimiz Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Müge Anlı ve Çağla Şıkel arasındaki gerilim ortalık karıştırmıştı.
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Geçtiğimiz yıl “Bana ödül vermeyin” diyen Müge Anlı, bu sene "Meslekte 35. yıl" ödülü almak için sahnedeydi.
Gecenin sunucusu Çağla Şıkel, Müge Anlı'yı sahneye davet ettiğinde aralarındaki geceye damga vuran bir an yaşandı.
Anlı, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." diye konuşunca sosyal medyada laf soktuğu düşünüldü.
Altın Kelebek sonrası gündemden düşmeyen o iddialara Müge Anlı, bugünkü yayınında yanıt verdi. Yayın sırasında konu 'lafı dolandırmaktan' açılınca Anlı, "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten." dedi.
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Devamında ise Altın Kelebek'teki o anları işaret ederek, "Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık..." diyerek isyan etti.
Müge Anlı'nın bu konuşması Altın Kelebek'e damga vuran kaos iddialarını da neticelendirmiş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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