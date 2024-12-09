Ekranda "Geri Zekalılar" Diye Çıkışmıştı: Müge Anlı, Nihat Hatipoğlu'na İşin Dini Boyutunu Sordu!

Müge Anlı geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de sosyal yardım yok' diye kendisine tepki gösterenlere 'Geri zekalılar!' diyerek çıkışmıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Yayının ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Bağışların ekranda gösterilmesi ile ilgili içi rahat etmeyen Anlı, Nihat Hatipoğlu'na danıştı. Hatipoğlu'nun cevabını ise yayında açıkladı.