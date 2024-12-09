Ekranda "Geri Zekalılar" Diye Çıkışmıştı: Müge Anlı, Nihat Hatipoğlu'na İşin Dini Boyutunu Sordu!
Ekranda "Geri Zekalılar" Diye Çıkışmıştı: Müge Anlı, Nihat Hatipoğlu'na İşin Dini Boyutunu Sordu!
Müge Anlı geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de sosyal yardım yok' diye kendisine tepki gösterenlere 'Geri zekalılar!' diyerek çıkışmıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Yayının ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Bağışların ekranda gösterilmesi ile ilgili içi rahat etmeyen Anlı, Nihat Hatipoğlu'na danıştı. Hatipoğlu'nun cevabını ise yayında açıkladı.
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Müge Anlı geçtiğimiz günlerde ekrandaki "Geri zekalılar!" çıkışıyla gündem olmuştu.
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Bir konuğunun "Almanya'da sosyal yardım var." sözlerine "Türkiye'de de var." diyerek karşılık veren Müge Anlı, bu sözleriyle tepki alıp TT olmuştu.
Anlı, kendisini eleştirenlere canlı yayında "Gene TT olmuşum. Almanya’dan gelip annesini arayan kadın ‘Almanya’da sosyal yardım var’ dediğinde ‘Türkiye’de de var’ dediğim için. Yok mu? Zekası geri insanlara saygı duyuyorum, kendi akıllı sanan geri zekalılar oldukça rahatsız verici.” diye çıkışmıştı.
Devamında ise “Yok mu sosyal yardım? Ha, siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekalı değil. Yazanlar geri zekalı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı?” diye konuşmuştu.
Kendisi de yayınlarında bağış toplayan ve yardım yapan biri olduğu için bu durum içine sinmeyince Nihat Hatipoğlu'na danıştığını ilk kez açıkladı.
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"Nitap Hatipoğlu hocama sormuştum. Hocam, demiştim hep denir bağışlar gizli yapılmalıdır biz bunu ekrandan yapabilir miyiz demiştim?" diyerek şunları söyledi: "Dedi ki; bunlar örnek olacak bağışlar bunların da gösterilmesi çok kıymetli değişti. O nedenle böyle böyle çığ gibi büyüyor yardımlar. Damlaya damlaya göl olur."
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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