"Sen Neyin Peşindesin Esra Erol?": Esra Erol'da Karısı ile İlgili Duydukları Karşısında Konuk Çıldırdı!

Esra Erol'da aranan Fatih'in kaybında yeni bir detay gündeme geldi. Annesi Rabia'nın çelişkili açıklamaları üzerinde duran Esra Erol, bugün annenin oğlunun kaybını ilk boyacıya söylediğini buldu. Fatih ile ilgili bilgiye ulaşılamasa da Esra Erol anne ve babanın doğru söylemediğinden şüpheleniyordu. Bu iddiayı gündeme getirmesi Rabia'nın eşi Mahmut'u rahatsız etti. Çocuğunun kaybolduğu gün Boyacı Fırat'la dakikalarca konuştuğu ortaya çıkan Rabia'nın eşi bağlanıp Esra Erol'a sert çıktı.