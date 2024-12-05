"Sen Neyin Peşindesin Esra Erol?": Esra Erol'da Karısı ile İlgili Duydukları Karşısında Konuk Çıldırdı!
"Sen Neyin Peşindesin Esra Erol?": Esra Erol'da Karısı ile İlgili Duydukları Karşısında Konuk Çıldırdı!
Esra Erol'da aranan Fatih'in kaybında yeni bir detay gündeme geldi. Annesi Rabia'nın çelişkili açıklamaları üzerinde duran Esra Erol, bugün annenin oğlunun kaybını ilk boyacıya söylediğini buldu. Fatih ile ilgili bilgiye ulaşılamasa da Esra Erol anne ve babanın doğru söylemediğinden şüpheleniyordu. Bu iddiayı gündeme getirmesi Rabia'nın eşi Mahmut'u rahatsız etti. Çocuğunun kaybolduğu gün Boyacı Fırat'la dakikalarca konuştuğu ortaya çıkan Rabia'nın eşi bağlanıp Esra Erol'a sert çıktı.
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7 Temmuz 2024 tarihinden beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın henüz bulunamadı. Esra Erol yayınlarına devam ederken stüdyoda kavga çıktı.
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Anne Rabia'nın çelişkili ifadeleri üzerinde duran Esra Erol, bugünkü yayında annenin evi boyattığı boyacı Fırat ile telefon konuşmasını gündeme getirdi.
Oğlunun kaybolduğu gün anne Rabia, kocasının arkadaşı olan boyacı ile dakikalarca konuşmuştu. Anne olayı reddetmedi ancak kocası delirdi.
Telefon konuşmasında oğlunun kaybolduğunu söyleyip dert yakındığını belirten Rabia, Esra Erol'da şüphe uyandırdı.
Esra Erol olayın üstüne gidince sinirli eş yayına bağlanıp ünlü sunucuya "Sen neyin peşindesin?" diye sordu.
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"Boş konuşuyorsunuz. Boş işlerin peşindesiniz." diyen Mahmut, karısı ile Fırat arasında ima edilen ilişkinin normal olduğunu söyledi.
Karakola giderken badana için aradığını söyleyen Rabia ile ilgili eşi "Önceden de ona iş ayarladı. Olabilir. Konuşmuşlardır. Ama sen ne yapmaya çalışıyorsun?" diye Esra Erol'a çıkıştı.
Ayrıca karısı Rabia'ya "Oraya çıkmak zorunda değilsin. Senin sözleşmen falan yok. Çıkma bunların yayınına." diyerek çıkıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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