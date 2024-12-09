Esra Erol'un Manidar Altın Kelebek Konuşması Müge Anlı'nın "Soktuğu Lafa" Cevap Kabul Edildi

Dün akşam 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gündüz kuşağında severek izlediğimiz sunucular arasında kaos yaşandı. Müge Anlı'nın ödül konuşmasında Çağla Şıkel'e laf dokundurması olay oldu. Müge Anlı'dan sonra ödül alan Esra Erol'un sözleri de göndermeli anlaşıldı. Müge Anlı, Çağla Şıkel'in “Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alamıyoruz.' dediğini belirtirken Esra Erol konuşmasını 'kadın dayanışması' mesajıyla bitirdi. İşte o anlar...