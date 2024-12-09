Esra Erol'un Manidar Altın Kelebek Konuşması Müge Anlı'nın "Soktuğu Lafa" Cevap Kabul Edildi
Esra Erol'un Manidar Altın Kelebek Konuşması Müge Anlı'nın "Soktuğu Lafa" Cevap Kabul Edildi
Dün akşam 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gündüz kuşağında severek izlediğimiz sunucular arasında kaos yaşandı. Müge Anlı'nın ödül konuşmasında Çağla Şıkel'e laf dokundurması olay oldu. Müge Anlı'dan sonra ödül alan Esra Erol'un sözleri de göndermeli anlaşıldı. Müge Anlı, Çağla Şıkel'in “Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alamıyoruz.' dediğini belirtirken Esra Erol konuşmasını 'kadın dayanışması' mesajıyla bitirdi. İşte o anlar...
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Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl 50. kez ekrana geldi. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşen gece yine epey olaylı geçti.
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Geceye damgasını vuran olaylardan biri gündüz kuşağı sunucularının kaosuydu. Geçtiğimiz yıl “Bana ödül vermeyin” diyen Müge Anlı, bu yıl da sahnede ödül aldı. Ancak bir farkla!
Müge Anlı bu kez sabah kuşağında yarışmadı, "Meslekte 35. yıl" ödülü aldı. En iyi gündüz kuşağı programı ödülünü Esra Erol, en iyi sunucu ödülünü ise Çağla Şıkel aldı.
Müge Anlı ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Anlı, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." diye konuşunca sosyal medyada laf soktuğu düşünüldü.
Müge Anlı'dan sonra ödül almak üzere sahneye çıkan Esra Erol'un konuşması da bir o kadar manidar bulundu. Esra Erol'un “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok güzel olacak." açıklaması Müge Anlı'ya gönderme görüldü.
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Esra Erol'un Altın Kelebek konuşmasını bir görelim...
İzleyicilerden Esra Erol'un kadın dayanışması mesajına övgü geldi.
Ünlü sunucu seyircilerin beğenisini tekrar kazandı.
Müge Anlı'nın yorumu kendini beğenmişlik olarak yorumlandı.
Kimisi ise Müge Anlı'nın yanında durarak Esra Erol'un konuşmasını gönderme kabul etti.
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Esra Erol'un konuşması da tepki çekti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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