Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş Survivor'da Bilerek Sakatlandığını İtiraf Etti!
Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş Survivor'da Bilerek Sakatlandığını İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.tercuman.com/roportaj/ugu...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteri ile hafızalarımıza kazınan Uğur Pektaş, aynı zamanda Survivor şampiyonu. 2005 yılında katıldığı Survivor'da birinci olduktan sonra tekrar yarışmaya katılmıştı. 2020 yılında kısa bir Survivor macerası daha olan oyuncudan itiraf geldi. Oyuncu, Tercüman'a verdiği röportajda o dönem bilerek sakatlanıp elendiğini söyledi. İşte o açıklamaları...
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2005 yılında Survivor birincisi olan, Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş'tan gündeme bomba gibi oturan bir itiraf geldi.
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Survivor birinciliğinin ardından 2020 yılında tekrar yarışmaya katılan Pektaş'ın Survivor macerası kısa sürmüştü.
Sevenleri heyecanla şampiyonun kıyasıya mücadelesini izleyecekken Pektaş, bir kaza atlatmıştı. Pektaş ilk oyunlar sırasında dizinden sakatlanıp elenmişti.
Pektaş, yarışma sırasında bilerek sakatlandığını itiraf etti. Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlendiği Gamze Özçelik'ten bir oğlu olan Pektaş, oğlu için sakatlandığını açıkladı.
Dominik'e gidecekken oğlu ağlamaya başlayınca aklı evinde kalan Pektaş, Gazeteci Arif Hür'e verdiği röportajda "Bütün hücrelerime sakatlanmam gerekiyor, emrini verdim. Ve sakatlanıp oğluma döndüm." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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