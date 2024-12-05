Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş Survivor'da Bilerek Sakatlandığını İtiraf Etti!

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteri ile hafızalarımıza kazınan Uğur Pektaş, aynı zamanda Survivor şampiyonu. 2005 yılında katıldığı Survivor'da birinci olduktan sonra tekrar yarışmaya katılmıştı. 2020 yılında kısa bir Survivor macerası daha olan oyuncudan itiraf geldi. Oyuncu, Tercüman'a verdiği röportajda o dönem bilerek sakatlanıp elendiğini söyledi. İşte o açıklamaları...