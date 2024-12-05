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O Ses Türkiye Jüri Koltuğuna Sinan Akçıl'dan Sonra Başka Bir İsim Daha Katıldı!

O Ses Türkiye Jüri Koltuğuna Sinan Akçıl'dan Sonra Başka Bir İsim Daha Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.12.2024 - 17:11

O Ses Türkiye, 3 yıl aradan sonra 2025 sezonuyla ekranlara dönüyor. Ancak bu sezon diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Çünkü jüri koltuğunda ekranda görmeye alıştığımız isimler yok. O Ses Türkiye jürisinde ilk olarak Sinan Akçıl'ın yer alacağı bilgisi gelmişti. Jüri üyeleri arasına tanıdığımız bir yüz daha katıldı. Ünlü isim yarışmaya katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Heyecan dorukta! O Ses Türkiye, 3 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor.

Heyecan dorukta! O Ses Türkiye, 3 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor.

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ses yarışması için hazırlıklar başladı. Jüri koltuğu yeniden kuruldu.

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ses yarışması için hazırlıklar başladı. Jüri koltuğu yeniden kuruldu.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğunu görmeye alıştığımız programda bu kez yeni isimler yer alacak.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğunu görmeye alıştığımız programda bu kez yeni isimler yer alacak.

O Ses jürisi için açıklanan ilk isim Sinan Akçıl olmuştu. Hadise, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada Beyaz'ın projede olup olmadığını bilmediğini söylemişti.

O Ses jürisi için açıklanan ilk isim Sinan Akçıl olmuştu. Hadise, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada Beyaz'ın projede olup olmadığını bilmediğini söylemişti.

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ten henüz haber yok ancak Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeyi verdi.

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ten henüz haber yok ancak Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeyi verdi.
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Özoğuz, O Ses Türkiye 2025'in jürilerinden birisi olduğunu duyurdu: "Bu sene yanımdaki koltuk."

Özoğuz, O Ses Türkiye 2025'in jürilerinden birisi olduğunu duyurdu: "Bu sene yanımdaki koltuk."
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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