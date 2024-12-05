O Ses Türkiye Jüri Koltuğuna Sinan Akçıl'dan Sonra Başka Bir İsim Daha Katıldı!

O Ses Türkiye, 3 yıl aradan sonra 2025 sezonuyla ekranlara dönüyor. Ancak bu sezon diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Çünkü jüri koltuğunda ekranda görmeye alıştığımız isimler yok. O Ses Türkiye jürisinde ilk olarak Sinan Akçıl'ın yer alacağı bilgisi gelmişti. Jüri üyeleri arasına tanıdığımız bir yüz daha katıldı. Ünlü isim yarışmaya katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.