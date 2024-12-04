Süper Baba Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları

1993-1997 yılları arasında yayınlanan, Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden biri olan Süper Baba hala hafızamızda. Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Bennu Yıldırımlar ve Fikret Kuşkan gibi oyuncuların yer aldığı dizi yıllar geçse de unutulmayanlar arasında. Ancak ne yazık ki yıllar geçtikçe unutamadığımız diziden sevdiğimiz bazı oyuncular hayata veda etti. Onlar aramızdan ayrılsa da kalplerimizde hala aynı tebessümle yaşıyorlar.

Avrupa Yakası'nda rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte hatırlayalım...