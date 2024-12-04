Süper Baba Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
Süper Baba Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
1993-1997 yılları arasında yayınlanan, Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden biri olan Süper Baba hala hafızamızda. Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Bennu Yıldırımlar ve Fikret Kuşkan gibi oyuncuların yer aldığı dizi yıllar geçse de unutulmayanlar arasında. Ancak ne yazık ki yıllar geçtikçe unutamadığımız diziden sevdiğimiz bazı oyuncular hayata veda etti. Onlar aramızdan ayrılsa da kalplerimizde hala aynı tebessümle yaşıyorlar.
Avrupa Yakası'nda rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte hatırlayalım...
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1. Dizide Nihat karakterine hayat veren Sümer Tilmaç'ı 12 Haziran 2015'de kalp krizinden kaybettik.
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2. Süper Baba dizisinde canlandırdığı Cevdet karakteri ile hatıralarımızda yer eden Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, dil kökü kanseri hastalığı nedeniyle vefat etti.
3. Dizide Haluk'un babasına hayat veren Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti. 10 yıldır tedavi görüyordu. 2024 yılında 76 yaşında vefat etti.
4. Arap Kadri, Nihat Nikerel 2009'da uykusunda kalp krizi geçirerek vefat etti.
5. Süper Baba'da Şevket Altuğ'un dedesini oynayan İhsan Devrim, 6 Ocak 2010'da vefat etti.
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6. Aytaç Yürükaslan 26 Şubat 2015'de aramızdan ayrıldı.
7. Sütnine Üftade, Suna Pekuysal 22 Temmuz 2008 evinde düşerek kalça kemiğini kırdıktan sonra tedavisi devam ederken vefat etti.
8. ‘Kaygısızlar’da, ‘Müdür’ karakteri ile tanınan 1955 doğumlu Mustafa Arslan Süper Baba'da da rol almıştı. 13 Temmuz 2006'da kalp krizi sonucu vefat etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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