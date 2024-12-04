Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Güzeller Güzeli Oyuncu Özge Törer'in Gerçek Hayattaki Hali

Ekranlarda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisininde güzeller güzeli Bala Hatun karakteri çok beğeniliyor. Bala Hatun'a hayat veren dizinin başrol oyuncusu Özge Törer, ismini pek duymadığımız ünlülerden. Ancak sağlam bir hayran kitlesi var. Onu ekranda rolü gereği hep geleneksel kıyafetleriyle görüyoruz. Güzel oyuncunun gerçek hayattaki hali en az dizideki kadar göz kamaştırıyor. Gelin, başarılı ve güzel oyuncunun gerçek haline birlikte bakalım...

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