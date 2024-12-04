Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Güzeller Güzeli Oyuncu Özge Törer'in Gerçek Hayattaki Hali
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Güzeller Güzeli Oyuncu Özge Törer'in Gerçek Hayattaki Hali
Ekranlarda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisininde güzeller güzeli Bala Hatun karakteri çok beğeniliyor. Bala Hatun'a hayat veren dizinin başrol oyuncusu Özge Törer, ismini pek duymadığımız ünlülerden. Ancak sağlam bir hayran kitlesi var. Onu ekranda rolü gereği hep geleneksel kıyafetleriyle görüyoruz. Güzel oyuncunun gerçek hayattaki hali en az dizideki kadar göz kamaştırıyor. Gelin, başarılı ve güzel oyuncunun gerçek haline birlikte bakalım...
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, oyuncu kadrosu ile de göz dolduruyor. Kadroda yeni yüzler de var. Onlardan biri de Özge Törer.
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Dizide ağırbaşlı ve otoriter bir karakter olan Bala Hatun’u canlandıran güzeller güzeli oyuncu hem fiziği hem de yeteneği ile dikkat çekiyor.
Osman Bey'in eşi Bala Hatun, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kızı. Alaeddin Bey'in annesi olan Bala Hatun, Bacıyan-ı Rum teşkilatının başı. Hal böyle olunca savaşlarda da en ön sırada yer alıyor. Yani, dizide Törer soğuk mizaçlı bir kadını canlandırıyor.
Ama güzel oyuncu diziden farklı olarak özel hayatında oldukça sıcak ve samimi bir kişiliğe sahip. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun, gerçek hayatta da bir o kadar mücadeleci.
26 yaşındaki oyuncu eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde tamamladı. Ardından da Kuruluş Osman ile yıldızı parladı.
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Özellikle tarihsel bir karakteri canlandırmanın oyunculuk performansının ötesinde tarih bilgisi ve teknik beceriler gerektirdiğini vurgulamakta fayda var.
Törer dizide at binme, kılıç kullanma gibi fiziksel zorlukları sevdiğini de verdiği röportajlarda belirtiyor.
Törer, Bala Hatun karakterini hayatının bir parçası gibi gördüğünü ve bu rolü dört elle sahiplendiğini söylüyor.
Gerçek hayattaki ışıltısı da bu rol için ne kadar doğru bir insan olduğunu kanıtlıyor. Hayranlarının görmek isteyeceği birkaç kareyi daha bırakıyoruz.
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Siz oyuncunun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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