Müge Anlı Programına Gelmeyen Konuğa Sert Çıktı: "Bu Yayınları Türkiye'de Ben Başlattım!"
Müge Anlı Programına Gelmeyen Konuğa Sert Çıktı: "Bu Yayınları Türkiye'de Ben Başlattım!"
Müge Anlı çocuğu kaybolan Mustafa'nın neden zamanında programına gelmediğini sordu. Adamın, ailesinin çocuğu aramak için başka bir yayına çıkmak için başvurduğunu öğrenince ise iptal ettirdiği ortaya çıktı. Müge Anlı çocuğunun bulunması için neden bir yere gitmedin, diye sordu. Mustafa yine lafı geveleyince, Müge Anlı sinirlendi: 'Benim çocuğum kayıp diye bir kanala gitsen herkes yayını keser ve çocuğu gösterir. Bunu da bu ülkede ben başlattım. Benden önce yoktu.' dedi.
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İzleyenler bilecektir, günlerdir Müge Anlı'da 16 yıl önce Samsun Terme’de kaybolan 9 yaşındaki Tutku Dilara aranıyor.
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Küçük çocuk için teyzeleri ve eniştesi seferber olurken anne ve babasının sakinliği herkesi çıldırttı. Dahası baba Mustafa'nın çelişkili ifadeleri dikkat çekti.
Küçük kızın babası Mustafa yayında yalan ifadeler verdi, gerçekler ortaya çıktıkça söyleyecek bir şeyi kalmadı. Aile, babanın küçük kızın başına gelenlerden haberdar olduğunu düşünmeye başladı.
Baba iddiaları yalanlarken yaptığı bazı davranışlar için açıklaması da yoktu. Bugün Müge Anlı'ya bağlanan bir yakınları "Kız kaybolunca annesine Müge Anlı'ya çık, dedim diye Mustafa beni uyarmıştı. 'Bunun aklına böyle şeyler sokma, demişti." diye ifade verdi.
Mustafa bu iddiayı reddetse de Müge Anlı, "Daha önce aile bir kanala katılmak istediğinde panikleyip elinden çatalı düşürmüşsün. Bu da mı yalan?" diye sordu. Ayrıca Mustafa'nın o kanala gitmeyip gizlice iptal ettirdiği de ortaya çıktı.
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Mustafa kızı kaybolunca yaşadığı çaresizlikten bahsedince Müge Anlı sinirlendi, "Neden bana gelmedin? Ya da başka bir kanala gitmedin, iptal ettin? Herkes her konuyu almak zorunda değil ama bu bir çocuk kaybı. Benim çocuğum kayıp diye bir kanala gitsen herkes yayını keser ve çocuğu gösterir. Bunu da bu ülkede ben başlattım. Benden önce yoktu." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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