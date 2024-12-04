Müge Anlı Programına Gelmeyen Konuğa Sert Çıktı: "Bu Yayınları Türkiye'de Ben Başlattım!"

Müge Anlı çocuğu kaybolan Mustafa'nın neden zamanında programına gelmediğini sordu. Adamın, ailesinin çocuğu aramak için başka bir yayına çıkmak için başvurduğunu öğrenince ise iptal ettirdiği ortaya çıktı. Müge Anlı çocuğunun bulunması için neden bir yere gitmedin, diye sordu. Mustafa yine lafı geveleyince, Müge Anlı sinirlendi: 'Benim çocuğum kayıp diye bir kanala gitsen herkes yayını keser ve çocuğu gösterir. Bunu da bu ülkede ben başlattım. Benden önce yoktu.' dedi.