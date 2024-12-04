Müge Anlı'da Karısını Aldatayım Derken Dolandırıcılara Çatan Adamın Başına Gelenler
Müge Anlı'da Karısını Aldatayım Derken Dolandırıcılara Çatan Adamın Başına Gelenler
56 yaşındaki Abit Yücel'in kaybolmasının ardından ailesi, Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı araştırmaları sonucunda adamın bir dolandırıcılık çetesine bulaştığını ortaya çıkardı. Abit Yücel, karısını bir kadınla aldattığını zannederken kandırıldı. Sosyal medyada konuştuğu kişiyi kadın zannederken erkek çocukmuş gibi gösterdiler. Abit'i hakkında dava açıldı diyerek kandırdılar. Abit Yücel'in kendine zarar verdiğinden şüpheleniliyordu. Dolandırılan adam sağ bulundu. Stüdyoda yaşadıklarını anlattı.
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"Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 56 yaşındaki iki çocuk babası Abit Yücel'i aramak için karısı ve kızı Müge Anlı'ya başvurdu.
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Müge Anlı, iki çocuk babası Abit Yücel ile ilgili yeni bir dolandırıcılık çetesine bulaştığını ortaya çıkardı.
Abit'in sosyal medyadan bir kadınla görüştüğünü ancak o kadın sandığı kişinin reşit olmayan bir erkek çocuğu çıktığına dair konuşmaları vardı. Ancak bu hikaye dolandırıcıların kurgusuydu.
Abit'i bu hikayeyle kandıran dolandırıcıların para isteyerek adamı borca sürüklediğinden ve kendine zarar vereceğinden şüpheleniliyordu. Neyse ki Abit Yücel sağ salim bulundu.
Müge Anlı'ya yaşadıklarını anlatan Abit Yücel, kendisine bir kadın profilinden mesaj geldiğini ve tanışmak istediğini yazdığını söyledi. Abit, bu kadın zannettiği profille konuşmaya başladı.
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Ancak daha sonra bu profilin reşit olmayan bir erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bu da yalandı ancak adamı tam da böyle kandırdılar.
Abit'e erkek çocuğunun babası olduğunu söyleyen bir kişiden mesaj geldi ve kendisini mahkemeye vereceği tehditlerini savurdu. Sonrasında ise bir uzlaştırmacının kimliğini kullanarak para istediler.
Bir süre parça parça 30 bin gibi rakamlar ödeyen adama bir zaman sonra çocuğun intihar ettiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler.
Bu nedenle hastane masraflarını karşılamak için para istemeye devam ettiler. Dahası Abit'e "Yaptığın ayıplı davranış yüzünden buralarda yaşayamazsın." diyerek baskı yaptılar. Abit bu yaşadıkları dolayısıyla evden oğlunun askerlik parasını da alarak kaçtığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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