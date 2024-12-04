Müge Anlı'da Karısını Aldatayım Derken Dolandırıcılara Çatan Adamın Başına Gelenler

56 yaşındaki Abit Yücel'in kaybolmasının ardından ailesi, Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı araştırmaları sonucunda adamın bir dolandırıcılık çetesine bulaştığını ortaya çıkardı. Abit Yücel, karısını bir kadınla aldattığını zannederken kandırıldı. Sosyal medyada konuştuğu kişiyi kadın zannederken erkek çocukmuş gibi gösterdiler. Abit'i hakkında dava açıldı diyerek kandırdılar. Abit Yücel'in kendine zarar verdiğinden şüpheleniliyordu. Dolandırılan adam sağ bulundu. Stüdyoda yaşadıklarını anlattı.