Bahar Dizisi Oyuncularının Yıllar Önce Birlikte Başka Bir Yerde Oynadığı Ortaya Çıktı!
Bahar Dizisi Oyuncularının Yıllar Önce Birlikte Başka Bir Yerde Oynadığı Ortaya Çıktı!
Son zamanlarda ekranlara yeni bir şenlik getiren Bahar dizisi ekibin çok seviyoruz. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak adeta oyunculuk şovu yapıyor. Yalnızca başroller değil, dizi ekibi sanki özenle seçilmişcesine uyumlu. Bunun sırrı muhakkak arkadaşlıkları. Ancak birlikte daha önce yer aldıkları proje de etkili olmuş olabilir. Meğer Bahar ekibi yıllar önce birlikte oynamış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranlara yeni bir renk yeni bir soluk getirdi. Uzun zaman sonra komediye doyduk!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncuların başarısı da dizinin bu kadar seviliyor olmasındaki en büyük etkenlerden biri. Biz bu ekibi özenle seçmişler, diye düşünürken haksız da değilmişiz.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizide başrol oyunculuklarının yanı sıra tüm ekibin uyumu çok beğeniliyor.
Mesela Bahar ve Çağla'nın arkadaşlığı... Ama zaten ikili yıllar önce birlikte yer aldıkları projede o frekansı tutturmuş.
Bir de diziye ekranlarda özlenen isim Fırat Altunmeşe eklenince ekip tamamlandı. Harika bir bölüm ortaya çıkaran oyuncular meğer yıllar önce de benzer bir başarıya imza atmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Evgar, Elit Andaç Çam ve Fırat Altunmeşe birlikte 2017 yılında yayınlanan Sofra Sırları filminde oynamış.
Film dramatik komedi görünürde kusursuz bir eş ve aşçı olan Neslihan'ın aslında bir seri katil olmasını işliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın