Bahar Dizisi Oyuncularının Yıllar Önce Birlikte Başka Bir Yerde Oynadığı Ortaya Çıktı!

Son zamanlarda ekranlara yeni bir şenlik getiren Bahar dizisi ekibin çok seviyoruz. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak adeta oyunculuk şovu yapıyor. Yalnızca başroller değil, dizi ekibi sanki özenle seçilmişcesine uyumlu. Bunun sırrı muhakkak arkadaşlıkları. Ancak birlikte daha önce yer aldıkları proje de etkili olmuş olabilir. Meğer Bahar ekibi yıllar önce birlikte oynamış.