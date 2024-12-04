onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Bahar Dizisi Oyuncularının Yıllar Önce Birlikte Başka Bir Yerde Oynadığı Ortaya Çıktı!

Bahar Dizisi Oyuncularının Yıllar Önce Birlikte Başka Bir Yerde Oynadığı Ortaya Çıktı!

Bahar Dizi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.12.2024 - 08:27

Son zamanlarda ekranlara yeni bir şenlik getiren Bahar dizisi ekibin çok seviyoruz. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak adeta oyunculuk şovu yapıyor. Yalnızca başroller değil, dizi ekibi sanki özenle seçilmişcesine uyumlu. Bunun sırrı muhakkak arkadaşlıkları. Ancak birlikte daha önce yer aldıkları proje de etkili olmuş olabilir. Meğer Bahar ekibi yıllar önce birlikte oynamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranlara yeni bir renk yeni bir soluk getirdi. Uzun zaman sonra komediye doyduk!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranlara yeni bir renk yeni bir soluk getirdi. Uzun zaman sonra komediye doyduk!

Oyuncuların başarısı da dizinin bu kadar seviliyor olmasındaki en büyük etkenlerden biri. Biz bu ekibi özenle seçmişler, diye düşünürken haksız da değilmişiz.

Oyuncuların başarısı da dizinin bu kadar seviliyor olmasındaki en büyük etkenlerden biri. Biz bu ekibi özenle seçmişler, diye düşünürken haksız da değilmişiz.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizide başrol oyunculuklarının yanı sıra tüm ekibin uyumu çok beğeniliyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizide başrol oyunculuklarının yanı sıra tüm ekibin uyumu çok beğeniliyor.

Mesela Bahar ve Çağla'nın arkadaşlığı... Ama zaten ikili yıllar önce birlikte yer aldıkları projede o frekansı tutturmuş.

Mesela Bahar ve Çağla'nın arkadaşlığı... Ama zaten ikili yıllar önce birlikte yer aldıkları projede o frekansı tutturmuş.

Bir de diziye ekranlarda özlenen isim Fırat Altunmeşe eklenince ekip tamamlandı. Harika bir bölüm ortaya çıkaran oyuncular meğer yıllar önce de benzer bir başarıya imza atmış.

Bir de diziye ekranlarda özlenen isim Fırat Altunmeşe eklenince ekip tamamlandı. Harika bir bölüm ortaya çıkaran oyuncular meğer yıllar önce de benzer bir başarıya imza atmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Demet Evgar, Elit Andaç Çam ve Fırat Altunmeşe birlikte 2017 yılında yayınlanan Sofra Sırları filminde oynamış.

Demet Evgar, Elit Andaç Çam ve Fırat Altunmeşe birlikte 2017 yılında yayınlanan Sofra Sırları filminde oynamış.

Film dramatik komedi görünürde kusursuz bir eş ve aşçı olan Neslihan'ın aslında bir seri katil olmasını işliyor.

Film dramatik komedi görünürde kusursuz bir eş ve aşçı olan Neslihan'ın aslında bir seri katil olmasını işliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın