Sadi Hüdayi Gollum'a Dönüştü: Kızıl Goncalar’dan Yüzüklerin Efendisi’ne Sürpriz Gönderme!

Kızıl Goncalar'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü hafızaları epey bir kurcaladı. RTÜK'ten ceza alacağı iddia edilen dizinin yeni bölümünde 'Güç Saplantısı' teması ön plana çıktı. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri, babası Vahit kaçınca tarikatın yeni lideri oldu. Ancak yorgan gitti kavga bitti, gibi olmadı. Vahit'le mücadelesinde yeğeni Cüneyd'in daima yanında olan Sadi Hüdayi güç zehirlenmesi yaşadı. Babasının oturduğu post ile sahnesi Yüzüklerin Efendisi Gollum'a benzetildi.