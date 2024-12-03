Sadi Hüdayi Gollum'a Dönüştü: Kızıl Goncalar’dan Yüzüklerin Efendisi’ne Sürpriz Gönderme!
Sadi Hüdayi Gollum'a Dönüştü: Kızıl Goncalar’dan Yüzüklerin Efendisi’ne Sürpriz Gönderme!
Kaynak: https://x.com/Scotopiax/status/186368...
Kızıl Goncalar'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü hafızaları epey bir kurcaladı. RTÜK'ten ceza alacağı iddia edilen dizinin yeni bölümünde 'Güç Saplantısı' teması ön plana çıktı. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri, babası Vahit kaçınca tarikatın yeni lideri oldu. Ancak yorgan gitti kavga bitti, gibi olmadı. Vahit'le mücadelesinde yeğeni Cüneyd'in daima yanında olan Sadi Hüdayi güç zehirlenmesi yaşadı. Babasının oturduğu post ile sahnesi Yüzüklerin Efendisi Gollum'a benzetildi.
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Geçtiğimiz hafta RTÜK'ten tarikat sahneleri nedeniyle ceza alacağı iddia edilen Kızıl Goncalar haftaya muhteşem bir giriş yaptı.
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Dün akşam yayınlanan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde, izleyicileri hem güldüren hem düşündüren bir sahne dikkat çekti.
Cüneyd posta oturdu ancak kibri amcası Sadi Hüdayi'yi hırslandırdı. Müyesser'in çevirdiği dolaplara alet olan Sadi Hüdayi, Vahit'i birlikte devirdiği yeğenine düşmanlık beslemeye başladı.
Cüneyd'in arkasından iş çevirecek kadar gözü dönen Sadi, son olarak babası mürşidin odasına girip postu görünce kendini kaybetti.
Sadi Hüdayi karakterinin, tarikat liderinin makamına duyduğu hayranlık ve hırsla dolu bakışları, bir anda Yüzüklerin Efendisi hayranlarının hafızalarını Gollum’un yüzüğe olan saplantısına götürdü.
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Bu sahnede, mürşidin postuna dokunma arzusuyla yanıp tutuşan Sadi Hüdayi’nin yüzündeki ifadeler, tıpkı Gollum’un “Kıymetlimisss” dediği yüzüğüne olan zaafını yansıtıyordu.
Sahnede kullanılan ışık ve kamera açıları, karakterin içinde bulunduğu saplantılı ruh halini daha da vurgularken, bu göndermeyi "@Scotopiax" adlı hesap paylaştı.
Dizide post, yüzüğü temsil ederken; Sadi Hüdayi Gollum'a dönüştü. Kuzeni Déagol'u (Vahit'i) öldüren Smeagol'un içindeki karanlığı yansıtan o sahneyi sizler de görmelisiniz! Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
Kızıl Goncalar’ın bu sahnesi, belki de gelecek bölümlerde karakterlerin daha karmaşık yüzlerini keşfedeceğimizin bir işareti. Kızıl Goncalar'ın o sahnesi...
Ve Yüzüklerin Efendisi...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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