Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumunu Yeni Apo Duyurdu!

Kızılcık Şerbeti'nin eski Abdullah'ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle herkesi korkutmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Tedavi süreci devam ederken Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Özel hayatlarında sıkı dost olan ikiliden Taylan, Tanrıöğen ile dışarda görüştüğünü açıkladı. Sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.