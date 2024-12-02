Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumunu Yeni Apo Duyurdu!
Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumunu Yeni Apo Duyurdu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MAO36...
Kızılcık Şerbeti'nin eski Abdullah'ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle herkesi korkutmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Tedavi süreci devam ederken Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Özel hayatlarında sıkı dost olan ikiliden Taylan, Tanrıöğen ile dışarda görüştüğünü açıkladı. Sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
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Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinde çok sevilmişti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kaldı.
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Bilinç bulanıklığı şikayetiyle 26 Ocak'ta hastaneye giden Tanrıöğen'in yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.
Üzücü haber sevenlerini paniğe sürükledi ancak tedavi sonrası Settar Tanrıöğen ayağa kalktı.
1.5 aylık süreçte 3 kez masasına yatan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili dizide yerine geçen Ahmet Mümtaz Taylan bilgi verdi.
Taylan yaptığı açıklamada, "Settar'dan da güzel bir haber vereyim. Geçen hafta oturduk kahve içtik. Çok çok iyi durumda. Önümüzdeki sezon kendisine gelen işleri değerlendiriyor." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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