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Beyazıt Öztürk Jüriden Ayrıldı mı? Hadise'den Ekranlara Dönen O Ses Türkiye ile İlgili İlk Açıklama

Beyazıt Öztürk Jüriden Ayrıldı mı? Hadise'den Ekranlara Dönen O Ses Türkiye ile İlgili İlk Açıklama

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.12.2024 - 11:00

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etmişti. Çok sevilen ses yarışması  O Ses Türkiye yıllar sonra ekrana dönüyor, haberleri ortalığı yıktı geçti. Hatta uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinin de değiştiği iddia edildi. Jüride sürpriz bir isim de yer aldı. Fatih Altaylı, Hadise'ye O Ses Türkiye'yi sordu. Bakın ne yanıt aldı?

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=t5aVd...
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin uzun bir aradan sonra ekranlara döneceği haberi herkesi heyecanlandırdı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin uzun bir aradan sonra ekranlara döneceği haberi herkesi heyecanlandırdı.

Fatih Altaylı, Hadise'ye O Ses Türkiye ile ilgili iddiaların gerçekliğini sordu. Hadise haberi doğruladı.

Fatih Altaylı, Hadise'ye O Ses Türkiye ile ilgili iddiaların gerçekliğini sordu. Hadise haberi doğruladı.

2011-2022 yılları arasında yayınlanan O Ses Türkiye, 2025 yılıyla beraber ekranlara geri dönecek. Ancak bazı değişiklikler var gibi.

2011-2022 yılları arasında yayınlanan O Ses Türkiye, 2025 yılıyla beraber ekranlara geri dönecek. Ancak bazı değişiklikler var gibi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre jüriden bazı isimler ayrıldı. Hatta aramıza yeni bir sürpriz isim de katıldı: Sinan Akçıl.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre jüriden bazı isimler ayrıldı. Hatta aramıza yeni bir sürpriz isim de katıldı: Sinan Akçıl.

O Ses Türkiye'nin fragmanında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl'ın yer aldığı görüldü.

Altaylı, Hadise'ye "Beyaz yarışmada olmayacak mı?" diye sordu. Anca Hadise'den "Bilmiyorum." yanıtı aldı.

Altaylı, Hadise'ye "Beyaz yarışmada olmayacak mı?" diye sordu. Anca Hadise'den "Bilmiyorum." yanıtı aldı.
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Ancak yüzünden anlaşıldığı üzere Hadise'nin bu vedadan haberi vardı. Yine de henüz isimler belli değil, diyen Hadise'ye Altaylı göndermesini de yaptı.

Ancak yüzünden anlaşıldığı üzere Hadise'nin bu vedadan haberi vardı. Yine de henüz isimler belli değil, diyen Hadise'ye Altaylı göndermesini de yaptı.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

İşte o eğlenceli anlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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