Beyazıt Öztürk Jüriden Ayrıldı mı? Hadise'den Ekranlara Dönen O Ses Türkiye ile İlgili İlk Açıklama

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etmişti. Çok sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yıllar sonra ekrana dönüyor, haberleri ortalığı yıktı geçti. Hatta uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinin de değiştiği iddia edildi. Jüride sürpriz bir isim de yer aldı. Fatih Altaylı, Hadise'ye O Ses Türkiye'yi sordu. Bakın ne yanıt aldı?