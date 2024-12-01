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Bir Döneme Damgasını Vuran Evlilik Programlarında Yaşanmış En Utanç Verici Anlar

Bir Döneme Damgasını Vuran Evlilik Programlarında Yaşanmış En Utanç Verici Anlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.12.2024 - 15:46

Yıllardır televizyon dünyasının en çok tartışılan yapımlarından biri olan evlilik programları yayından kaldırıldı. Ancak yaşananları unutmak hiç kolay değil. İlk başladıkları günden bu yana büyük ilgi gören bu programlarda çok şaşırtıcı şeylere tanık olduk. Zuhal Topal ve Esra Erol gibi isimlerin sunduğu yapımların yanı sıra geçmişte televizyon ekranlarında ekrana gelmiş utanç verici anları derledik! Buyrun yaşandığına inanamayacağınız o anlar...

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1. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı programdan o anlar...

2. Kanal D'nin 2015 yılında başlayan yarışması Kısmetse Olur'da Batuhan'dan enstantaneler...

3. Yurdumun güzel insanları...

4. Geçtiğimiz yıl YouTube'da yeni formatı yayınlanan Kısmetse Olur'daki o muhteşem atar...

5. Ne izledik biz öyle?

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6. Şöyle net olacaksın...

7. Apaçi Mustafa lakabıyla evlilik programlarından tanınan fenomenin cringe komasına sokan dansı

8. Gerek var mıydı?

9. Diyecek söz yok...

10. Zuhal Topal ile İzdivaç'ta Hadise'nin Prenses şarkısını söyleyerek hayatımıza giren Songül

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11. Keşke şaka olsaydı, dediğimiz anlardan biri daha...

12. Gözüm Sende programından Şehmuz ve annesi Emine...

13. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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