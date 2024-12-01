Bir Döneme Damgasını Vuran Evlilik Programlarında Yaşanmış En Utanç Verici Anlar

Yıllardır televizyon dünyasının en çok tartışılan yapımlarından biri olan evlilik programları yayından kaldırıldı. Ancak yaşananları unutmak hiç kolay değil. İlk başladıkları günden bu yana büyük ilgi gören bu programlarda çok şaşırtıcı şeylere tanık olduk. Zuhal Topal ve Esra Erol gibi isimlerin sunduğu yapımların yanı sıra geçmişte televizyon ekranlarında ekrana gelmiş utanç verici anları derledik! Buyrun yaşandığına inanamayacağınız o anlar...