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MasterChef’te Aşk Dedikodularına Noktayı Koydu: Somer Şef'ten Onur ve Beyza Açıklaması!

MasterChef’te Aşk Dedikodularına Noktayı Koydu: Somer Şef'ten Onur ve Beyza Açıklaması!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.12.2024 - 10:51

MasterChef Türkiye'nin bu sezonu oldukça eğlenceli geçiyor. MasterChef'e en çok Onur ve Beyza aşkı konuşuluyor. Sezona damgasını vurarak gündem haline gelen Onur ve Beyza ilk günden bu yana izleyici tarafından çok yakıştırıldı. Sosyal medyada aralarında aşk ilişkisi olduğuna dair dedikodular da çıktı. MasterChef jüri üyesi Somer Siviroğlu o iddialara neler söyledi? Detaylar içeriğimizde...

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MasterChef Türkiye 2024 sezonunda en çok konuşulan olay Onur ve Beyza aşkı oldu.

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda en çok konuşulan olay Onur ve Beyza aşkı oldu.

Sezonun iki başarılı yarışmacısı yan yana çok yakıştırıldı. İzleyici her hareketlerinden bir anlam çıkardı, sosyal medyada paylaştı.

Sezonun iki başarılı yarışmacısı yan yana çok yakıştırıldı. İzleyici her hareketlerinden bir anlam çıkardı, sosyal medyada paylaştı.

Aylar geçti ancak ne Onur'dan ne de Beyza'dan aşk iddialarını reddeden veya kabul eden bir açıklama gelmedi.

Aylar geçti ancak ne Onur'dan ne de Beyza'dan aşk iddialarını reddeden veya kabul eden bir açıklama gelmedi.

İkili hakkında çıkan aşk dedikodularına sonunda MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu noktayı koydu.

İkili hakkında çıkan aşk dedikodularına sonunda MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu noktayı koydu.

Hayranları için hayal kırıklığı olan o açıklamasında Somer Şef, "Herkes çok iyi anlaştı. İyi arkadaş oldu ama aşk maşk yok." dedi.

Hayranları için hayal kırıklığı olan o açıklamasında Somer Şef, "Herkes çok iyi anlaştı. İyi arkadaş oldu ama aşk maşk yok." dedi.
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İşte, Somer Şef'in o açıklaması...👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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