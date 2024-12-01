MasterChef’te Aşk Dedikodularına Noktayı Koydu: Somer Şef'ten Onur ve Beyza Açıklaması!

MasterChef Türkiye'nin bu sezonu oldukça eğlenceli geçiyor. MasterChef'e en çok Onur ve Beyza aşkı konuşuluyor. Sezona damgasını vurarak gündem haline gelen Onur ve Beyza ilk günden bu yana izleyici tarafından çok yakıştırıldı. Sosyal medyada aralarında aşk ilişkisi olduğuna dair dedikodular da çıktı. MasterChef jüri üyesi Somer Siviroğlu o iddialara neler söyledi? Detaylar içeriğimizde...