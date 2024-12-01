RTÜK 2 Kez Yayın Durdurma Cezası Vermişti: Yabani’nin Final Tarihi ile İlgili Yeni Bir Gelişme Yaşandı!
RTÜK 2 Kez Yayın Durdurma Cezası Vermişti: Yabani’nin Final Tarihi ile İlgili Yeni Bir Gelişme Yaşandı!
RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde dizilere uyguladığı cezalar herkesi şoke etti. Televizyon takipçileri bu karardan pek de memnun olmadı. Onlardan biri de Yabani izleyicisiydi. Yabani dizisi final bölümünü yayınlamaya hazırlanırken RTÜK'ten ceza geldi. İki kez yayın durdurma cezası alan dizide planlar değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabani'nin final tarihinde yeni bir gelişme yaşandı.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Yabani geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nun yağdırdığı cezalardan payını aldı.
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Yabani dizisine iki kez yayın durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası verildi.
Aralık ayı sonunda 52. bölümüyle final yapması planlanan dizinin aldığı bu ceza işleri biraz karıştırdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani'nin final tarihinde değişiklikler oldu. Ceza henüz kanala tebliğ edilmediği için 30 Kasım'da dizinin 48. bölümü yayınlandı.
NOW TV, aldığı ceza bildiriminin ardından, Birsen Altuntaş'ın haberine göre itiraz hakkını kullanmayı planlıyor.
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Hal böyle olunca, dizinin aralık sonunda planlanan final tarihi belirsiz kaldı. Dizi, yurt dışı satışlarından aldığı destekle ikinci sezonunu devam ettiriyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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