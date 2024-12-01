RTÜK 2 Kez Yayın Durdurma Cezası Vermişti: Yabani’nin Final Tarihi ile İlgili Yeni Bir Gelişme Yaşandı!

RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde dizilere uyguladığı cezalar herkesi şoke etti. Televizyon takipçileri bu karardan pek de memnun olmadı. Onlardan biri de Yabani izleyicisiydi. Yabani dizisi final bölümünü yayınlamaya hazırlanırken RTÜK'ten ceza geldi. İki kez yayın durdurma cezası alan dizide planlar değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yabani'nin final tarihinde yeni bir gelişme yaşandı.