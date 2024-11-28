RTÜK'ün "Tarikat ve Uygunsuz Sahneler" Cezalarına Behzat Ç'nin Efsane Oyuncusundan Sert Tepki!
RTÜK'ün "Tarikat ve Uygunsuz Sahneler" Cezalarına Behzat Ç'nin Efsane Oyuncusundan Sert Tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dizilerdeki tarikat sahnelerine tepkisi sonrası RTÜK toplandı. RTÜK'e çağrı yapan Erdoğan 'Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor.' demişti. RTÜK dört diziye yayın durdurma cezası verdi. Behzat Ç'nin 'Akbaba'sı Berkan Şal cezalara tepki veren oyunculardandı. Şal, RTÜK'ün “Tarikatlar ve uygunsuz sahneler” gerekçesi ile verdiği cezaları sert eleştirdi.
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Geçtiğimiz gün RTÜK'ten dizilere ceza yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizilerle ilgili çıkışının ardından RTÜK toplantısından 4 diziye ceza çıktı.
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Oyuncular RTÜK'ün verdiği cezalara tepki gösterdi. Onlardan biri de Behzat Ç'nin oyuncusu Berkan Şal oldu.
Erdal Beşikçioğlu ile rol aldığı dizide 'Akbaba' karakterine hayat vererek akıllara kazınan oyuncu, RTÜK'ün “Tarikatlar ve uygunsuz sahneler” gerekçesini eleştirdi.
“Benim canım ülkemi tarikatlara peşkeş çekiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar." diyen oyuncu, "“Tarikatlar bizim bilmem neyimizdir?” diyebiliyor, ama sen bir sinemacı olarak bundan bahsedemiyorsan, bunun ne düşünme ne de adaletle açıklaması yapılabilir." diye sert çıktı.
RTÜK'ün verdiği cezaları mesnetsiz, diye eleştiren Şal, "Yurdum ahlakına mugayir hareketler bunlar. Bu kadar yalanı söyleyip birde Rabb’im diyorsan orda bir sıkıntı var demektir.” diye de belirtti.
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İşte o açıklaması:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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