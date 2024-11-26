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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizilere Sert Eleştiri: "Sarıklı Vatandaşlarımıza İtibar Suikastı!"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizilere Sert Eleştiri: "Sarıklı Vatandaşlarımıza İtibar Suikastı!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.11.2024 - 16:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda dizileri hedef aldı. Erdoğan, 'Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor.' dedi. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar dizisinde tarikat veya cemaatteki çocuk tacizleri konusu işlenmişti. Diğer yandan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti de benzer dini temalarla yayın hayatına devam ederken Erdoğan, RTÜK'e seslendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda dizileri eleştirdi. Erdoğan "Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda dizileri eleştirdi. Erdoğan "Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." diye belirtti.

RTÜK'ü televizyonda yer alan diziler konusunda 'tedbir almaya' davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösterilmektedir." diye de ekledi.

RTÜK'ü televizyonda yer alan diziler konusunda 'tedbir almaya' davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösterilmektedir." diye de ekledi.

'Kimi zaman cahiller kimi zaman yarım okumuşlar, medya üzerinden genç nesilleri ifsat ediyor. Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Tek tük ve istisnai olumsuz örnekler üzerinden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar dernekler tarikatlar dini müesseseler linç edilmekte. Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösterilmektedir.

Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır

İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz

2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz.'

İşte o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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