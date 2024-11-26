Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizilere Sert Eleştiri: "Sarıklı Vatandaşlarımıza İtibar Suikastı!"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizilere Sert Eleştiri: "Sarıklı Vatandaşlarımıza İtibar Suikastı!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda dizileri hedef aldı. Erdoğan, 'Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor.' dedi. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar dizisinde tarikat veya cemaatteki çocuk tacizleri konusu işlenmişti. Diğer yandan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti de benzer dini temalarla yayın hayatına devam ederken Erdoğan, RTÜK'e seslendi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda dizileri eleştirdi. Erdoğan "Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." diye belirtti.
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RTÜK'ü televizyonda yer alan diziler konusunda 'tedbir almaya' davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösterilmektedir." diye de ekledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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