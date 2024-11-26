Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizilere Sert Eleştiri: "Sarıklı Vatandaşlarımıza İtibar Suikastı!"

'Kimi zaman cahiller kimi zaman yarım okumuşlar, medya üzerinden genç nesilleri ifsat ediyor. Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Tek tük ve istisnai olumsuz örnekler üzerinden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar dernekler tarikatlar dini müesseseler linç edilmekte. Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösterilmektedir.

Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır

İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz

2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz.'