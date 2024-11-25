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Cumhurbaşkanı Erdoğan RTÜK'e Seslendi: "Reyting Uğruna Kadına Şiddet Normalleştiriliyor!"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan RTÜK'e Seslendi: "Reyting Uğruna Kadına Şiddet Normalleştiriliyor!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.11.2024 - 14:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu. Konuşmasında son zamanlarda RTÜK'ün de dikkat çektiği televizyonda yayınlanan diziler de vardı. Erdoğan, dizi ve sinema sektörünü hedef aldı. Sert eleştirilerinde 'Kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız.' sözleri dikkat çekti. RTÜK'e çağrı yapan Erdoğan, 'Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de kendisine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum.' dedi.

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde televizyon dizileri vardı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde televizyon dizileri vardı.

"Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de kendisine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum." diyen Erdoğan, reyting uğruna kadına şiddetin normalleştirildiğinin altını çizdi.

"Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de kendisine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum." diyen Erdoğan, reyting uğruna kadına şiddetin normalleştirildiğinin altını çizdi.

Konuşmasında RTÜK'e çağrıda bulunan Erdoğan "Bunun engellenmesi noktasında hepimize özellikle de yapımcılara, senaristlere ve RTÜK’e sorumluluk düşmektedir." diye ekledi.

Konuşmasında RTÜK'e çağrıda bulunan Erdoğan "Bunun engellenmesi noktasında hepimize özellikle de yapımcılara, senaristlere ve RTÜK’e sorumluluk düşmektedir." diye ekledi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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