Cumhurbaşkanı Erdoğan RTÜK'e Seslendi: "Reyting Uğruna Kadına Şiddet Normalleştiriliyor!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu. Konuşmasında son zamanlarda RTÜK'ün de dikkat çektiği televizyonda yayınlanan diziler de vardı. Erdoğan, dizi ve sinema sektörünü hedef aldı. Sert eleştirilerinde 'Kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız.' sözleri dikkat çekti. RTÜK'e çağrı yapan Erdoğan, 'Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de kendisine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum.' dedi.