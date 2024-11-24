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"Resmen Dalga Geçtiler!": MasterChef'te Şeflerin Kerem'e Çatal Atması Tepki Uyandırdı!

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"Resmen Dalga Geçtiler!": MasterChef'te Şeflerin Kerem'e Çatal Atması Tepki Uyandırdı!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.11.2024 - 11:47

MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar izleyicide tepki uyandırdı. Şeflerin Kerem'e davranışları gündem oldu.

MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar izleyicide tepki uyandırdı. Şeflerin Kerem'e davranışları gündem oldu.
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Aşçılık dünyasında kaşık atmak terimi "benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı" demektir. MasterChef'te de şefler çok beğendiği yarışmacıların tabaklarına kaşık atıyor.

Aşçılık dünyasında kaşık atmak terimi "benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı" demektir. MasterChef'te de şefler çok beğendiği yarışmacıların tabaklarına kaşık atıyor.

Dün akşam da benzer bir olay yaşandı ancak bu kez kaşık değil, çatal atıldı. Danilo Şef'in Kerem'e çıkardığı çatal ve sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dün akşam da benzer bir olay yaşandı ancak bu kez kaşık değil, çatal atıldı. Danilo Şef'in Kerem'e çıkardığı çatal ve sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Önce o anları izleyelim:

İşte gelen tepkiler...

İşte gelen tepkiler...
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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