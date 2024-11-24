Sosyal Medyada Tüm Fotoğraflarını Sildi! Kısmetse Olur Yaren Tesettüre mi Girdi?
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Sosyal Medyada Tüm Fotoğraflarını Sildi! Kısmetse Olur Yaren Tesettüre mi Girdi?
Kısmetse Olur ile ünlenen Yaren, bu kez radikal bir değişimle gündeme geldi. Programdaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan Yaren, şimdilerde tesettüre girdiği iddialarıyla hayranlarını şaşırttı. Instagram profilindeki yüzünün açıkça göründüğü fotoğrafları silen Yaren’in, “başka bir yaşam tarzı” tercih ettiği konuşuluyor. Konu ile ilgili yaptığı açıklama ile de merak uyandıran Yaren, 'Yakında açıklayacağım.' diyerek soru işaretleri bıraktı. Takipçileri, Yaren'in yeni tarzıyla ilgili detayları heyecanla bekliyor.
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Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur unutulmayınca YouTube formatı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı başlamıştı. Çok şükür, hep birlikte kaosa doymuştuk. Programdaki kaosun adı ise Yaren Dağ olmuştu!
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Ekranda yaptırdığı estetik operasyonlar ile konuşulan Yaren'in tarzı ve tavrı çok dikkat çekmişti.
Programda Erhan ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk hikayesiyle tanınan Yaren, daha sonra ilişkiyi bitirmişti.
Dışardaki hayatına döndüğünde ise gizemli sevgilisi gündem olmuştu. Ancak bu kez konuşulanlar bambaşka! İddialara göre, Yaren tesettüre girerek yeni bir yaşam tarzını benimsedi.
Instagram profilinden yüzünün açıkça göründüğü fotoğrafları kaldıran Yaren, bu değişimle ilgili "Radikal bir karar aldım. Yüzümün göründüğü fotoğrafları da sildim. Yakında açıklayacağım." diye yazdı. Paylaşımın arkasındaki Kabe resmi de tesettüre girdiği iddialarına neden oldu.
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Yaren daha önce de yaptığı bir paylaşımla "Tesettür bize de nasip olsun." yazmıştı.
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar bu değişimin ayak sesleri gibiydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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