Sosyal Medyada Tüm Fotoğraflarını Sildi! Kısmetse Olur Yaren Tesettüre mi Girdi?

Kısmetse Olur ile ünlenen Yaren, bu kez radikal bir değişimle gündeme geldi. Programdaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan Yaren, şimdilerde tesettüre girdiği iddialarıyla hayranlarını şaşırttı. Instagram profilindeki yüzünün açıkça göründüğü fotoğrafları silen Yaren’in, “başka bir yaşam tarzı” tercih ettiği konuşuluyor. Konu ile ilgili yaptığı açıklama ile de merak uyandıran Yaren, 'Yakında açıklayacağım.' diyerek soru işaretleri bıraktı. Takipçileri, Yaren'in yeni tarzıyla ilgili detayları heyecanla bekliyor.