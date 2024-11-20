Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın Kızı Selvi'ydi: Maneviyata Yönelen Oyuncu Tesettüre Girdi!
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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın Kızı Selvi'ydi: Maneviyata Yönelen Oyuncu Tesettüre Girdi!
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Selvi karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Büşra Ayaydın oyunculuğu bıraktı. Bir süredir ortalıkta görünmeyen ünlü isim son hali ile herkesi şaşırttı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Ayaydın, maneviyata yöneldi. Ortaya çıkan son halinde ise tesettüre girdiği görüldü. İşte Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'nin son hali...
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Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde küçük bir oyuncu vardı. Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın, yıllar sonra değişimi ile herkesi şaşırttı.
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Ayaydın, Kurtlar Vadisi'nden sonra popüler dizi Muhteşem Yüzyıl'ın kadrosuna da dahil oldu. Daha sonra ortalıktan kaybolan ünlü isim oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.
Hatta o dönem tesettüre girdiği için oyunculuğu bıraktığını söylemesi de tepki çekmişti.
İşte Ayaydın'ın o açıklaması:
Maneviyata yönelen oyuncu şimdilerde kurduğu kendisine ait tesettür giyim markası ile geçimini sağlıyor.
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Sosyal medya hesaplarında markasının ürünlerini paylaşıyor, ancak paylaşımlarında yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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