Müge Anlı'ya Yayını Bıraktırmıştı: Umut Kayıp Ablası Tutku Dilara ile İlgili Neyi İtiraf Etti?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün sabah heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara ile ilgili kardeşi Umut stüdyoya geldi. Yayında anlattığına göre ablasını parktan bir adam kaçırdı. Ancak çelişkili açıklamaları Umut'u ele verdi. Israrlar sonucu Umut gerçeği Müge Anlı'ya yayın arkasında açıklayacağını söyledi. Müge Anlı küçük kız ile ilgili gerçeği aydınlatmak üzere yayını yarıda kesti. Peki, Umut yayın arkasında Müge Anlı'ya neyi itiraf etti?