Müge Anlı'ya Yayını Bıraktırmıştı: Umut Kayıp Ablası Tutku Dilara ile İlgili Neyi İtiraf Etti?
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Müge Anlı'ya Yayını Bıraktırmıştı: Umut Kayıp Ablası Tutku Dilara ile İlgili Neyi İtiraf Etti?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün sabah heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara ile ilgili kardeşi Umut stüdyoya geldi. Yayında anlattığına göre ablasını parktan bir adam kaçırdı. Ancak çelişkili açıklamaları Umut'u ele verdi. Israrlar sonucu Umut gerçeği Müge Anlı'ya yayın arkasında açıklayacağını söyledi. Müge Anlı küçük kız ile ilgili gerçeği aydınlatmak üzere yayını yarıda kesti. Peki, Umut yayın arkasında Müge Anlı'ya neyi itiraf etti?
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Müge Anlı, Samsun'un Terme ilçesinde 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'yı yayınında aramaya başladı. Konu ile ilgili Tutku'nun babası tarafından evlatlık verildiği üzerine durulurken bir iddiaya göre de küçük kız bir adam tarafından kaçırılmıştı.
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İhtimaller üzerinde duran Müge Anlı, dünkü yayınında Tutku'nun kardeşi Umut'u misafir etti. Umut ablasının kendisi 5 yaşındayken parktan kaçırıldığını anlattı.
"Biz parkta oynarken kirli sakallı bir adam geldi ve ablamı kolundan sürükledi. Ablam da o adamla konuşuyordu. Onu camiye götürdü." diye konuştu. Ancak Müge Anlı sıkıştırdıkça Umut'un ifadeleri değişti. Umut'un çelişkili açıklamaları olayı iyice karıştırınca Avukat Rahmi Özkan müdahale etti.
Avukat Rahmi Bey, "Anlatmadığın bir şey var. Bunu Müge Anlı'ya özel olarak da açıklayabilirsin istersen." deyince Umut "Tamam, Müge Hanım yayın arkasında size bir şey açıklayacağım." dedi.
Müge Anlı küçük kızın akıbetini öğrenmek için o anda yayını bırakıp gitti. Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yayını sürdürdü ve ardından kapattı.
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Herkes Umut ne açıkladı, diye merak içerisindeyken Umut, Müge Anlı'yı hayal kırıklığına uğrattı. Arka tarafa geçince panik atak geçiren Umut, ablası ile ilgili kayda değer hiçbir şey söylemedi.
Müge Anlı ise "Sen ablan ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yanlış ifade veriyorsun. Ben senin ablanın parktan kaçırıldığını düşünmüyorum." dedi.
"Biz niye geldik arkaya?" diyen soran Müge Anlı'ya Rahmi Özkan da destek çıktı. Umut'a "Yayında mı kalmaya çalışıyorsun?" diyerek çıkıştı.
Umut'un herkes itirafını beklerken anlamsız açıklamalar yapması şüphe uyandırırken Tutku'ya ne olduğu hala merak ediliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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