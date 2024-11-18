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Esra Ezmeci'nin Programında Tanık Olduğumuz "Duyduklarımı Sil" Butonu Aratan Ahlaksız Olaylar

Esra Ezmeci'nin Programında Tanık Olduğumuz "Duyduklarımı Sil" Butonu Aratan Ahlaksız Olaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.11.2024 - 17:04

Esra Ezmeci hem bir klinik psikolog hem de bir sunucu. Beyaz TV'de sunduğu Yeni Baştan programında konuklarını ağırlıyor. Çoğu zamanda. programda yaşananlar infial yaratıyor. Kadın-erkek ilişkilerine derinlemesine dalan Ezmeci, evliliklerini anlatan misafirlerinin işini çözmeye çalışıyor. Ancak arap saçına dönen ilişkiler yumağını izlerken bile yoruluyoruz. İşte, Esra Ezmeci'nin programında yaptıkları itiraflarla ağzımıza sinek kaçıran kişiler ve yaşadıkları...

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1. Karısının başka biriyle ilişkiye girdiğini izleyen adam: "İnternetten birini bulduk ve telefonla çağırdık. O kişi evimize geldi. Yatak odasına girdi. Olay yaşandı."

1. Karısının başka biriyle ilişkiye girdiğini izleyen adam: "İnternetten birini bulduk ve telefonla çağırdık. O kişi evimize geldi. Yatak odasına girdi. Olay yaşandı."

2. Sevgilisinin kendisini aldattığı sevgilisine yayında "Leş gibi kokuyorsun" deyip öğürdüğü için saç saça kavga eden kadın.

2. Sevgilisinin kendisini aldattığı sevgilisine yayında "Leş gibi kokuyorsun" deyip öğürdüğü için saç saça kavga eden kadın.

3. Yayına bağlanıp "Eşim başkası ile birlikte olmamı kabul etti!" diyen Ayşe Hanım.

3. Yayına bağlanıp "Eşim başkası ile birlikte olmamı kabul etti!" diyen Ayşe Hanım.

4. Eşinin cinsel ilişki sırasında "Şampiyon Fenerbahçe" diye bağırdığını söyleyerek yardım isteyen kadın.

4. Eşinin cinsel ilişki sırasında "Şampiyon Fenerbahçe" diye bağırdığını söyleyerek yardım isteyen kadın.

5. İmam nikahıyla evlendikten sonra hamile kalan kadına eltisinin "İkiz bebeklerin olursa birini bize verir misin?" şeklindeki teklifi.

5. İmam nikahıyla evlendikten sonra hamile kalan kadına eltisinin "İkiz bebeklerin olursa birini bize verir misin?" şeklindeki teklifi.
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6. "Eşim askerdeyken eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım." diyen maskeli kadın.

6. "Eşim askerdeyken eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım." diyen maskeli kadın.

7. "Kızımın sevgilisinin annesiyle tanışmaya geldiğimizde, tokalaşmaya döndüğüm anda beynimden vurulmuşa döndüm. Kızımın sevgilisinin annesi, gençlik aşkım Ayşe çıktı..." diyen adam.

7. "Kızımın sevgilisinin annesiyle tanışmaya geldiğimizde, tokalaşmaya döndüğüm anda beynimden vurulmuşa döndüm. Kızımın sevgilisinin annesi, gençlik aşkım Ayşe çıktı..." diyen adam.

8. Vücudunda birçok estetik ameliyat olan ve güzelleşen Eylül boşanmak isteyince kocasının estetiklere para döktüğü için "Boşanamazsın, seni ben yarattım. Sen benim hayalimdeki kadın oldun. Ya o göğüsleri popoyu, dudakları, yüzü her şeyi bırakıp öyle gideceksin" demesi.

8. Vücudunda birçok estetik ameliyat olan ve güzelleşen Eylül boşanmak isteyince kocasının estetiklere para döktüğü için "Boşanamazsın, seni ben yarattım. Sen benim hayalimdeki kadın oldun. Ya o göğüsleri popoyu, dudakları, yüzü her şeyi bırakıp öyle gideceksin" demesi.

9. Pervin isimli kadının, kocasının komşuların iç çamaşırlarını çaldığını açıklaması.

9. Pervin isimli kadının, kocasının komşuların iç çamaşırlarını çaldığını açıklaması.

10. Yayına bağlanarak Esra Ezmeci'ye "Eşimle birlikte olurken hala maske takıp sprey sıkıp öyle birlikte olmak istiyor, bunu nasıl aşacağım?" diye soran kadın.

10. Yayına bağlanarak Esra Ezmeci'ye "Eşimle birlikte olurken hala maske takıp sprey sıkıp öyle birlikte olmak istiyor, bunu nasıl aşacağım?" diye soran kadın.

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