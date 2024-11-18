Esra Ezmeci'nin Programında Tanık Olduğumuz "Duyduklarımı Sil" Butonu Aratan Ahlaksız Olaylar

Esra Ezmeci hem bir klinik psikolog hem de bir sunucu. Beyaz TV'de sunduğu Yeni Baştan programında konuklarını ağırlıyor. Çoğu zamanda. programda yaşananlar infial yaratıyor. Kadın-erkek ilişkilerine derinlemesine dalan Ezmeci, evliliklerini anlatan misafirlerinin işini çözmeye çalışıyor. Ancak arap saçına dönen ilişkiler yumağını izlerken bile yoruluyoruz. İşte, Esra Ezmeci'nin programında yaptıkları itiraflarla ağzımıza sinek kaçıran kişiler ve yaşadıkları...