Müge Anlı'nın Yayında Sarf Ettikten Sonra İkonikleşerek Hafızalara Kazınan Haklı Çıkışları
Müge Anlı'nın Yayında Sarf Ettikten Sonra İkonikleşerek Hafızalara Kazınan Haklı Çıkışları
Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarından evlerimize konuk oluyor. Bazen yayında sarf ettiği sözleri kamuoyunun diline pelesenk oluyor. 16 yıldır devam eden yayın hayatında birçok toplumsal olaya ışık tutan, kayıpları bulan ve adalet arayan programıyla hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı. Bu süreçte de Müge Anlı'nın dile getirdiği özlü sözler ve haklı çıkışları da sosyal medyada sıkça paylaşılarak ikonikleşti. Müge Anlı'nın hafızalara kazınan popüler laflarını derledik! Sizin aklınıza kazınan bir sözü var mı? 😊 Bize yazmayı unutmayın...
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1. Şiar Kılıç cinayetinde anne Gülüzar'ın kocasına olan düşkünlüğü nedeniyle onu koruyarak oğlunu öldürdüğünü saklamasına sinirlenen Müge Anlı'nın güleriz ağlanacak halimize dedirten o ikonik sözü ile başlayalım: "Aşkım, aşkım, aşkım! Başlayacağım aşkınıza!"
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2. Tabii bir de programda sık sık kendini savunmak için başkalarının karısının ve kızının açıklarını arayanlar oluyor. Müge Anlı yıllardır eskimeyen o sözüyle yanıt versin: "Sana ne kardeşim milletin karısından kızından?"
3. Nankör insanlara Müge Anlı'dan: "Hayat uzun bir maraton. Sonunda ipi kimin göğüsleyeceği önemli!"
4. Kendisini sevmeyen partnerinin yakasını bırakmayanlara: "Ali'ye kibarca bir bay bay!"
5. "Kocanın evi yok ki! Kocanın evi yok! Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin. Kocanın. Evi. Yok."
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6. Karşısındakini aptal yerine koymaya çalışanlarla da programda çok denk geldi Müge Anlı👇🏻
7. "Ben aslında çok sakin bir insanım. Normal yaşantımda çok sakin bir insanım, ta ki biri damarıma basana kadar. İnsanların karşısındakini enayi yerine koymaya çalışmasına çok sinirleniyorum."
8. "Ben değişir miyim, değişmem. Sen de değişmezsin. İstediğin kadar sık, kaçacak olan yine kaçar. Kural koyacağın insanla beraber olmayacaksın."
9. "Hayattaki en büyük lüksüm. Hemen engelliyorum. Cevap verip ona o lüksü vermiyorum. Engel. Bitti!"
10. "Var ya tam kavga edilecek adamsın da ben şey değilim hani, ben müsait değilim ha, yani gerçekten ben müsait değilim."
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