Müge Anlı'nın Yayında Sarf Ettikten Sonra İkonikleşerek Hafızalara Kazınan Haklı Çıkışları

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarından evlerimize konuk oluyor. Bazen yayında sarf ettiği sözleri kamuoyunun diline pelesenk oluyor. 16 yıldır devam eden yayın hayatında birçok toplumsal olaya ışık tutan, kayıpları bulan ve adalet arayan programıyla hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı. Bu süreçte de Müge Anlı'nın dile getirdiği özlü sözler ve haklı çıkışları da sosyal medyada sıkça paylaşılarak ikonikleşti. Müge Anlı'nın hafızalara kazınan popüler laflarını derledik! Sizin aklınıza kazınan bir sözü var mı? 😊 Bize yazmayı unutmayın...