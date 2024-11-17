Esra Erol'da İğrenç Olay: Kocasının Ahlaksız Teklifte Bulunduğu Kadın Diyecek Söz Bırakmadı!

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Her gün bir yenisine uyandığımız skandallarda bu kez kadın kocasının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti. Esra Erol'a yaptığı itiraflarla izleyenleri şok etti. Ardından 5 çocuk annesi kadının açıklamaları gündeme oturdu.