Esra Erol'da İğrenç Olay: Kocasının Ahlaksız Teklifte Bulunduğu Kadın Diyecek Söz Bırakmadı!
Esra Erol'da İğrenç Olay: Kocasının Ahlaksız Teklifte Bulunduğu Kadın Diyecek Söz Bırakmadı!
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Her gün bir yenisine uyandığımız skandallarda bu kez kadın kocasının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti. Esra Erol'a yaptığı itiraflarla izleyenleri şok etti. Ardından 5 çocuk annesi kadının açıklamaları gündeme oturdu.
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Gündüz kuşağı programlarında her gördüğümüzden sonra "Dahası yoktur." diyoruz. Ancak dahası ve hatta daha fazlasına şahitlik ediyoruz.
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Ağzınızı açık bırakacak olaylardan biri Esra Erol'da yaşandı. 16 yıllık eşinin sosyal medyada tanıştığı bir kadınla kaçtığını söyleyen Meltem, şok iddialarda bulundu.
5 çocuk annesi kadın, 16 yıllık evli olduğu kocası Neşet Emre'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla kaçtığını söyledi. Üstelik bu kadarla da kalmadı.
31 yaşındaki Meltem, kocası Neşet Emre'nin kendisine bir süredir sistematik şekilde psikolojik şiddet uyguladığını belirtti: "Ben canlı yayınlara katılıyormuşum. çocuğumu çektiğim videolardaki nefes sesim için başka biriyle birliktelik yaşadığıma dair şeyler söylüyor."
Ayrıca Meltem açıklamalarında, "Uyku uyumaz, elinden telefon düşmez. Hep cezaevindeydi ben tek başıma çocuklarıma baktım. 'Sen canlı yayınlarda bir yerlerini açıyorsun' dedi. Arkadaşlarım seni aşağıda bekliyor 200 TL verdiler git in' dedi. Uygunsuz işler teklif ediyor." ifadelerini kullandı.
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Bir gün kavga edip evden ayrıldıktan sonra barışmak için döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı: "Bir gün kavga ettik çıktık evden. Sakinleşince döndüm. Kapı açılmadı. Daha sonra açtı, bir kadın sesi geliyor. Yatak odasına girdim telefondan kadın sesi geliyor. Her tarafı açık bir kadın gördüm. Başka kadınlarla da fotoğraf paylaşıyor. Yanında beni arattı. benimle dalga geçtiler. Benim 15 yaşımdaki kızımla da dalga geçtiler."
Aymazlığın bu kadarına artık diyecek söz bulamazken iddiaların odağındaki eş Neşet Emre yayına telefonla bağlandı. "Videodaki kadın arkadaşım. Biz Meltem'le ayrıyız." dedi.
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