MasterChef'te 2. Kaşığı Alan Yarışmacı ile İlgili 'Şampiyonluk İddiası' Kafaları Karıştırdı!

MasterChef Türkiye'de dün akşam nefesler tutuldu. Yarışmacılar arasında bir kişi, Danilo Şef'e kaşık attırdı. Şeflerin yarışmanın finaline az bir zaman kala yaptığı bu hareket sosyal medyada bazı iddialara neden oldu. İzleyiciler kaşığı alan kişinin şampiyon olacağını iddia ettiler. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin, olaya detaylıca bir bakalım...