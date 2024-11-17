MasterChef'te 2. Kaşığı Alan Yarışmacı ile İlgili 'Şampiyonluk İddiası' Kafaları Karıştırdı!
MasterChef'te 2. Kaşığı Alan Yarışmacı ile İlgili 'Şampiyonluk İddiası' Kafaları Karıştırdı!
MasterChef Türkiye'de dün akşam nefesler tutuldu. Yarışmacılar arasında bir kişi, Danilo Şef'e kaşık attırdı. Şeflerin yarışmanın finaline az bir zaman kala yaptığı bu hareket sosyal medyada bazı iddialara neden oldu. İzleyiciler kaşığı alan kişinin şampiyon olacağını iddia ettiler. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin, olaya detaylıca bir bakalım...
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen bir olay yaşandı. Yarışmacılar arasından biri, Danilo Şef'in dikkatini çekmeyi başardı ve kaşık attıran isim oldu.
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Finale adım adım yaklaştığımız yarışmada kaşığı alan yarışmacı Onur oldu. Sosyal medyada Onur'un kaşık attırması çeşitli iddialara yol açtı.
İzleyiciler, kaşığı kapmayı başaran yarışmacının şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığını öne sürdüler.
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Yarışmayı yakından takip eden izleyicilerimizde aynı fikirde mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın...
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