Tarihe Kazınacak Benzetme: Wanda Nara ve Icardi İlişkisi Hangi Efsane Dizi Aşkıyla Aynı Seyirde Yaşandı?

Hepimizin gündemine oturan Wanda Nara ve Icardi aşkının sonu hüsranla bitti. Üstelik araya 3. şahıslar da girince ortalık karıştı. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi gündeme bomba gibi yerleşti. En son maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Wanda'nın bu ilişkide yaşattıkları ve Icardi'nin başına gelenler goygoy malzemesi oldu. Wanda Nara ve Icardi ilişkisi bakın televizyona damgasını vurmuş hangi efsane dizi aşkına benzetildi?