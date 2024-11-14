Tarihe Kazınacak Benzetme: Wanda Nara ve Icardi İlişkisi Hangi Efsane Dizi Aşkıyla Aynı Seyirde Yaşandı?
Tarihe Kazınacak Benzetme: Wanda Nara ve Icardi İlişkisi Hangi Efsane Dizi Aşkıyla Aynı Seyirde Yaşandı?
Kaynak: https://x.com/yokbezey/status/1855985...
Hepimizin gündemine oturan Wanda Nara ve Icardi aşkının sonu hüsranla bitti. Üstelik araya 3. şahıslar da girince ortalık karıştı. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi gündeme bomba gibi yerleşti. En son maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Wanda'nın bu ilişkide yaşattıkları ve Icardi'nin başına gelenler goygoy malzemesi oldu. Wanda Nara ve Icardi ilişkisi bakın televizyona damgasını vurmuş hangi efsane dizi aşkına benzetildi?
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Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi son dönemde oldukça gündemde. Aralarındaki ayrılıklar ve barışmalarla sıkça haber olan çift, bu kez daha çalkantılı bir döneme girdi.
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Özellikle Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile yakınlaşması, Icardi'yi üçlü bir aşk hikayesinin ortasında bıraktı.
Boşanma iddialarıyla başlayan süreçte, çiftin barışması da uzun sürmedi; ancak Wanda'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ortalığı fena karıştırdı.
Hatta Nara, canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüşme anlarını paylaşarak ilişkisini açıkça ortaya koydu. Bu sırada Icardi'nin yaşadığı üzüntü gözlerinden okunuyordu.
Üstüne Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kalan futbolcu, tüm olan bitene rağmen Wanda’ya “Sen benim zayıf noktam ve gücümsün” mesajını yolladı. Yetmedi, adamcağız parasından da oldu. İhanet ve yaşanan skandalların ardından Icardi, bir de reklam anlaşmasını askıya almak zorunda kaldı.
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Icardi maddi manevi dibe vururken Wanda'nın yeni sevgilisiyle flörtöz paylaşımları ve halinden memnun tavırları sosyal medya kullanıcılarına o efsane dizi aşkını hatırlattı: Eyşan!
Ezel'in en iyi arkadaşı Cengiz'le evlenerek sevdiği adama türlü ihanetler eden Eyşan, Wanda Nara'ya benzetildi. Wanda ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi Ezel ve Eyşan'ın bitmeyen toksik aşkının adeta vücut bulmuş haliydi!
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