onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Tarihe Kazınacak Benzetme: Wanda Nara ve Icardi İlişkisi Hangi Efsane Dizi Aşkıyla Aynı Seyirde Yaşandı?

Tarihe Kazınacak Benzetme: Wanda Nara ve Icardi İlişkisi Hangi Efsane Dizi Aşkıyla Aynı Seyirde Yaşandı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.11.2024 - 21:23

Hepimizin gündemine oturan Wanda Nara ve Icardi aşkının sonu hüsranla bitti. Üstelik araya 3. şahıslar da girince ortalık karıştı. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi gündeme bomba gibi yerleşti. En son maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Wanda'nın bu ilişkide yaşattıkları ve Icardi'nin başına gelenler goygoy malzemesi oldu. Wanda Nara ve Icardi ilişkisi bakın televizyona damgasını vurmuş hangi efsane dizi aşkına benzetildi?

Kaynak: https://x.com/yokbezey/status/1855985...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi son dönemde oldukça gündemde. Aralarındaki ayrılıklar ve barışmalarla sıkça haber olan çift, bu kez daha çalkantılı bir döneme girdi.

Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi son dönemde oldukça gündemde. Aralarındaki ayrılıklar ve barışmalarla sıkça haber olan çift, bu kez daha çalkantılı bir döneme girdi.

Özellikle Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile yakınlaşması, Icardi'yi üçlü bir aşk hikayesinin ortasında bıraktı.

Özellikle Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile yakınlaşması, Icardi'yi üçlü bir aşk hikayesinin ortasında bıraktı.

Boşanma iddialarıyla başlayan süreçte, çiftin barışması da uzun sürmedi; ancak Wanda'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ortalığı fena karıştırdı.

Boşanma iddialarıyla başlayan süreçte, çiftin barışması da uzun sürmedi; ancak Wanda'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ortalığı fena karıştırdı.

Hatta Nara, canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüşme anlarını paylaşarak ilişkisini açıkça ortaya koydu. Bu sırada Icardi'nin yaşadığı üzüntü gözlerinden okunuyordu.

Hatta Nara, canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüşme anlarını paylaşarak ilişkisini açıkça ortaya koydu. Bu sırada Icardi'nin yaşadığı üzüntü gözlerinden okunuyordu.

Üstüne Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kalan futbolcu, tüm olan bitene rağmen Wanda’ya “Sen benim zayıf noktam ve gücümsün” mesajını yolladı. Yetmedi, adamcağız parasından da oldu. İhanet ve yaşanan skandalların ardından Icardi, bir de reklam anlaşmasını askıya almak zorunda kaldı.

Üstüne Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kalan futbolcu, tüm olan bitene rağmen Wanda’ya “Sen benim zayıf noktam ve gücümsün” mesajını yolladı. Yetmedi, adamcağız parasından da oldu. İhanet ve yaşanan skandalların ardından Icardi, bir de reklam anlaşmasını askıya almak zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Icardi maddi manevi dibe vururken Wanda'nın yeni sevgilisiyle flörtöz paylaşımları ve halinden memnun tavırları sosyal medya kullanıcılarına o efsane dizi aşkını hatırlattı: Eyşan!

Icardi maddi manevi dibe vururken Wanda'nın yeni sevgilisiyle flörtöz paylaşımları ve halinden memnun tavırları sosyal medya kullanıcılarına o efsane dizi aşkını hatırlattı: Eyşan!

Ezel'in en iyi arkadaşı Cengiz'le evlenerek sevdiği adama türlü ihanetler eden Eyşan, Wanda Nara'ya benzetildi. Wanda ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi Ezel ve Eyşan'ın bitmeyen toksik aşkının adeta vücut bulmuş haliydi!

Ezel'in en iyi arkadaşı Cengiz'le evlenerek sevdiği adama türlü ihanetler eden Eyşan, Wanda Nara'ya benzetildi. Wanda ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi Ezel ve Eyşan'ın bitmeyen toksik aşkının adeta vücut bulmuş haliydi!

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Benziyorlar mı? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Benziyorlar mı? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın