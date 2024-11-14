Bihter'in Ölümüyle İçimizde Ukde Kalan Aşkı Memnu'da Yaşansa Şöyle Ferah Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz romanı Aşkı Memnu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un muhteşem uyumu ile Kanal D ekranlarında yayınlandığında daha küçücüktük! Kimse bizim Behlül nefretimizi sorgulamasın ama keşke Bihter ölmeseydi ve sonsuz kadar mutlu yaşasalardı. O dönem sinirden dişlerimizi sıkmaktan çene kitlenmesi yaşadığımız dizide yaşansaydı şöyle rahat bir 'Oh!' çekeceğimiz şeyleri listeledik. Ekranda izleyemedik ama bari okuyup ferahlayalım!