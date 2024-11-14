Bihter'in Ölümüyle İçimizde Ukde Kalan Aşkı Memnu'da Yaşansa Şöyle Ferah Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!
Bihter'in Ölümüyle İçimizde Ukde Kalan Aşkı Memnu'da Yaşansa Şöyle Ferah Bir "Oh" Çekeceğimiz Şeyler!
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz romanı Aşkı Memnu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un muhteşem uyumu ile Kanal D ekranlarında yayınlandığında daha küçücüktük! Kimse bizim Behlül nefretimizi sorgulamasın ama keşke Bihter ölmeseydi ve sonsuz kadar mutlu yaşasalardı. O dönem sinirden dişlerimizi sıkmaktan çene kitlenmesi yaşadığımız dizide yaşansaydı şöyle rahat bir 'Oh!' çekeceğimiz şeyleri listeledik. Ekranda izleyemedik ama bari okuyup ferahlayalım!
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1. Bihter, Behlül'ü şöyle bir temiz dövseydi!
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2. Adnan, Firdevs Hanım'la evlenseydi.
3. Bihter'le Behlül çoluk çocuğa karışsaydı...
4. Beşir'le Cemile'nin mürüvvetini görseydik de Beşir bu hallere düşmeseydi!
5. Nihal, kış tatilinde bakıştığı Deniz'le flörtüne devam etseydi.
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6. Peyker ikinci çocuğu doğurmasaydı!
7. Süleyman Efendi, Nihal yerine kızı Cemile'ye bir kez "zat-i lokumum" deseydi!
8. Finalde Behlül'ün beş parasız sokaklarda dilendiğini de görseydik!
9. Firdevs Hanım, Bülent'i yurt dışına okumaya gönderseydi...
10. Nihal sınavda bayılmasaydı da Amerikalara falan okumaya gitseydi...
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11. Elif, Behlül için mankenliği bırakmasaydı!
12. Aynur, Hilmi'yi defalarca affetmeseydi de boşayıp donuna kadar alsaydı!
13. Katya'yla Beşir bir olup yalıyı birbirine katsaydı!
14. Bihter, ilk iş Matmazel'i evden gönderseydi.
15. Bihter aciz bir adam için hayatından vazgeçmeseydi!
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