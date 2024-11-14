Yayında Mide Bulandıran Olay: Üvey Kızıyla Kaçan Adamın Pişkinliği Esra Erol'u Çileden Çıkardı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında evlerimize konuk olan Esra Erol'da geçtiğimiz gün mide bulandıran bir iddia gündeme geldi. Nazile Hanım, İmam nikahlı eşi ve evli kızının kaçtığını iddia etti. Aile içi ilişkilerin çarpıklaştığı gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Nazile Hanım'ın yayında anlattıkları herkesi şaşırtırken Esra Erol olaya 'Midem bulandı.' diye tepki gösterdi. İşte gündeme gelen korkunç olayın detayları...