Yayında Mide Bulandıran Olay: Üvey Kızıyla Kaçan Adamın Pişkinliği Esra Erol'u Çileden Çıkardı!
Yayında Mide Bulandıran Olay: Üvey Kızıyla Kaçan Adamın Pişkinliği Esra Erol'u Çileden Çıkardı!
Hafta içi her gün ATV ekranlarında evlerimize konuk olan Esra Erol'da geçtiğimiz gün mide bulandıran bir iddia gündeme geldi. Nazile Hanım, İmam nikahlı eşi ve evli kızının kaçtığını iddia etti. Aile içi ilişkilerin çarpıklaştığı gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Nazile Hanım'ın yayında anlattıkları herkesi şaşırtırken Esra Erol olaya 'Midem bulandı.' diye tepki gösterdi. İşte gündeme gelen korkunç olayın detayları...
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Üç kez evlenen ve beş çocuk annesi Nazile Hanım, 5 yıldır imam nikahlı evli olduğu Mehmet Bodur ve ilk evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşında evli ve çocuklu olan kızı Kübra Akpınar'ın kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a katıldı.
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Nazile Hanım, kızı ve eşi arasındaki ilişkiyi anlatırken, "Birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Bu yıl ilk kez tanışıyorlardı. Abim gelsin beni alsın dedi. Benim kızıma eşi boşanma davası açmış. Bu biriyle yazışıyordu bana geldiğinde. Pazara yolladım bunları. Benim kızımla karısı gibi gezmiş." şeklinde konuştu.
8 Nisan'da birlikte kaçtıkları iddia edilen Kübra ve Mehmet Bodur ortalıktan kayboldu. Nazile Hanım, "Bir kız annesinin kocasıyla kaçar mı? Benim 9 yaşında kızım var. Kucağına alıyordu, oturtuyordu." dedi ve herkesi şaşırttı.
Bu duruma Esra Erol da tepki göstererek, "Bu benim midemi çok bulandırdı. Bir kere bu adamın ne kadar iğrenç olduğunu anlaman lazım" dedi.
Programa telefonla bağlanan Kübra, annesine karşı çıktı ve üvey babası Mehmet Bodur'un yanında olduğunu itiraf etti.
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Kübra, daha sonra "Mehmet Bey'i veriyorum açıklamayı o yapsın size" diyerek telefonu üvey babasına verdi. Mehmet Bodur ise, "Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Fotoğrafımı kaldırın. Bu kadının boşanmasının tek sebebi annesi. Kızla aramda bir ısınma yaşandı. Tatilde ilk kez görmedim. Daha önce evine gitmiştik yemek yemiştik. Boşanma aşamasında başladı ilişkimiz. Kendisi eşyalarını topladı, kendi geldi. Bulunduğum şehre Kübra geldi. Cinsel birlikteliğimiz olmadı." dedi.
Esra Erol da Mehmet Bodur'a "Zihniniz namussuzluk yapmış, bedensel olsa ne olur olmasa ne olur" diyerek sert tepki gösterdi.
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