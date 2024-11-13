Dizilerin Sezon Finalinde Neden Hep Mutlaka Bir Karakter Ölümle Burun Buruna Geliyor?

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu final yaparken Görken'in öleceği ihtimali gündeme gelmişti. Kızıl Goncalar'da Cüneyd surlardan atladı mı, sorusu akıllara gelmişti. Bahar dizisinin sezon finalinde de Parla ve Umay trafik kazası geçirmişti; Timur ameliyathanede savaş veriyordu. Tüm bunların bir sebebi var. Televizyonda yayınlanan dizilerin sezon finalinde karakterlerden biri mutlaka ölümle burun buruna geliyor. Bu gerçeğin nedeni ise tahmin ettiğinizden çok daha basit! İşte nedeni...