Dizilerin Sezon Finalinde Neden Hep Mutlaka Bir Karakter Ölümle Burun Buruna Geliyor?
Dizilerin Sezon Finalinde Neden Hep Mutlaka Bir Karakter Ölümle Burun Buruna Geliyor?
Kaynak: https://eksiseyler.com/baharin-sezon-...
Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu final yaparken Görken'in öleceği ihtimali gündeme gelmişti. Kızıl Goncalar'da Cüneyd surlardan atladı mı, sorusu akıllara gelmişti. Bahar dizisinin sezon finalinde de Parla ve Umay trafik kazası geçirmişti; Timur ameliyathanede savaş veriyordu. Tüm bunların bir sebebi var. Televizyonda yayınlanan dizilerin sezon finalinde karakterlerden biri mutlaka ölümle burun buruna geliyor. Bu gerçeğin nedeni ise tahmin ettiğinizden çok daha basit! İşte nedeni...
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Ekranlarda severek izlediğimiz popüler diziler sezon finalindeki sahneler nedeniyle çoğu zaman eleştiri yağmuruna tutuluyor.
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Yani, biz neden koca bir yaz Bahar'da Timur öldü mü, ölecek mi, diye düşünüp duruyoruz? Ya da mutlaka merak uyandıran bir kaza yaşanıyor?
Dizi ne kadar dolu dolu olsa da sezon finalinde mutlaka bir şüphe açığa çıkıyor. İzleyici karakterlerden birinin ölebileceği ihtimali ile baş başa bırakılıyor.
Maalesef bu tarz senaryolar dizi sektöründe sıkça rastlanan bir durum. Birçoğumuz nedenini reytinglere bağlasak da gerçek başka.
Dizi yapımcıları ile oyuncular arasında yaşanan bu pazarlıklar, sezon finallerinde izleyicilere "acaba kim ölecek?" diye düşündürten klişelere yol açıyor.
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Yapımcılar oyuncuları maaş indirimi veya istedikleri şartlara uymaya zorlamak için böyle bir yol seçiyorlar. Bu durumda senaristler de, yapımcıların baskısıyla karakterleri beklenmedik kaza veya saldırılarla sezon finalinde belirsizlik içinde bırakmak zorunda kalıyor.
Seyirci açısından dizinin bu kadar ticari kaygılarla şekillenmesi, izleme keyfini düşürse de artık bunun sebebini biliyorsunuz. Merak etmeyin başroller asla ölmez!
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