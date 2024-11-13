Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Hali Mest Etti!

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle gündemde. Kariyerine birçok başarılı dizi sığdıran 47 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarından bu yana ekranlarda iz bırakıyor. Geçmişten günümüze taşınan güzelliğiyle dikkat çeken Taşçıoğlu’nun eski fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Murat Kolçak Köstendil’le lise yıllarına dayanan tatlı aşk hikayesi de hayranlarının ilgi odağı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle hayran bırakan Sibel Taşçıoğlu, yıllara meydan okumaya devam ediyor!