Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Hali Mest Etti!
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Hali Mest Etti!
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle gündemde. Kariyerine birçok başarılı dizi sığdıran 47 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarından bu yana ekranlarda iz bırakıyor. Geçmişten günümüze taşınan güzelliğiyle dikkat çeken Taşçıoğlu’nun eski fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Murat Kolçak Köstendil’le lise yıllarına dayanan tatlı aşk hikayesi de hayranlarının ilgi odağı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle hayran bırakan Sibel Taşçıoğlu, yıllara meydan okumaya devam ediyor!
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“Kızılcık Şerbeti” ile hepimizin kalbini çalan Sibel Taşçıoğlu, dizide canlandırdığı Fatih’in annesi Pembe karakteriyle her hafta ekranlara damgasını vuruyor! O canlandırdığı karakter gereği biraz dramatik bir anne! O yüzden ekran karşısındaki izleyenler kendisini izlerken gıcık oluyor!
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Pembe karakteri ile sinirlerimizi zıplatmayı başaran başarılı oyuncu aslında ekranların yeni yüzlerinden değil. 48 yaşındaki usta oyuncu gençliğinden bu yana birçok dizide rol almış bir isim.
Mesela hatırlar mısınız, bilmem ama onu “Ekmek Teknesi”nde izlemiştik. Dahası Taşçıoğlu, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”e, “Medcezir”den “Bir Zamanlar Çukurova”ya kadar birbirinden ikonik projelerde karşımıza çıktı.
Onu çoğu zaman başarısı ve kariyeri ile konuştuk ancak güzelliğine de diyecek yok! Taşçıoğlu'nun son günlerde eski fotoğrafları sosyal medyada dolaşmaya başlayınca gençlik güzelliği olay oldu!
Pembe Hanım'ın gençlik fotoğraflarını görenler hayranlığını dile getirmeden edemiyor. Şimdilerde ekranda onu tesettürlü görsek de bu durum iş icabı!
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Kendisi hayatını kariyerine adamış başarılı bir oyuncu olunca rolünden de ayırt etmek zorlaşıyor. 2016 yılından bu yana mutlu bir evlili olan Taşçıoğlu, özel hayatında da en az işi kadar başarılı.
Eşi Murat Kolçak Köstendil'le lise yıllarına uzanan hikayesini anlattığı bir röportajda, “Biz lisedeyken flört durumumuz vardı. Aşk yaşıyorduk ama hayat bizi farklı yerlere savurdu. İyi ki de öyle olmuş” diyerek, evlilik için doğru zamanının kendiliğinden kapısını çaldığını vurguluyor.
Yıllar geçmiş ama Sibel Hanım’ın hem güzelliği hem de gençlik enerjisi hiç değişmemiş.
Baksanıza, lise günlerinden bugüne hala aynı Pembe Hanım!😊
Siz onun bu değişimini nasıl buldunuz?
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