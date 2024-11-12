Müge Anlı’da Yaşanmış Sinirden Tırnaklarımızı Yediren 8 Tuhaf Olay ve Başrolleri!
Müge Anlı’da Yaşanmış Sinirden Tırnaklarımızı Yediren 8 Tuhaf Olay ve Başrolleri!
Yıllardır evlerimize konuk olan gazeteci Müge Anlı, yayınları ile oldukça ilginç meselelere parmak basıyor. Dünden bugüne Müge Anlı'da birçok cinayet ve kayıp aydınlatıldı. Ancak bazılarını izlerken gerçekten dişlerimizi sıktık. Müge Anlı ve ekibi konuklara doğruları itiraf ettirmek için çok mücadele etti. İşte Müge Anlı'da şaşkınlıkla izlediğimiz sinir bozucu 8 olay...
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1. Müge Anlı'da Yaşlı Kadınları Taciz Eden Sinan Sardoğan Olayı
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2. Müge Anlı'daki Korkunç Palu Ailesi Davası
3. Kendini Ezel'e Benzetmek için Kanser Hastası Yengesinin Parasını Çalan Ömer
4. Üçlü İlişki İtirafıyla Şoke Eden Derya
5. Herkesi Kandırmaya Çalışan Tayfur'un İşlediği Bedriye Kılıç Cinayeti
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6. Nevrigül Alan'ın Ölümüyle İlgili Kardeşi Nazmiye'nin Yayındaki Halleri
7. Zeynep Ergül Olayı
8. Müge Anlı'daki Erva Olayı
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