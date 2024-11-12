Müge Anlı’da Yaşanmış Sinirden Tırnaklarımızı Yediren 8 Tuhaf Olay ve Başrolleri!

Bir dönem Müge Anlı'nın programında garip tavırlarıyla herkesin dikkatini çeken Sinan Sardoğan'ı hatırlarsınız. 62 yaşındaki Arife Gökçe'ye uygunsuz mesajlar gönderen Sardoğan, Gökçe'nin ortadan kaybolması üzerine programda baş şüpheli olarak yer bulmuştu.

Canlı yayında çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Sardoğan, ısrarla Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia ederken, aynı zamanda başka kişilere de cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Sardoğan'ı canlı yayında izleyen diğer mağdurlar, telefonla arayarak yaşadıkları olayları anlattılar ve Sardoğan'ın yaşadığı köyde taciz ettiği kadın sayısının aslında daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Ancak Sinan yayında ısrarla yaptıklarını reddetmiş hatta mağdur ailelere sataşmıştı. Yetmemiş, Müge Anlı'yı bile gözleriyle taciz etmişti. Müge Anlı o dönemde migren ağrıları nedeniyle çok çektiğini ve Sinan olayından aşırı etkilendiğini söylemişti.

Arife Gökçe olayı hakkında kaçamak yanıtlar veren ve Müge Anlı'yı şüphelendiren Sinan Sardoğan, son olarak bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Cinsel istismar suçlamaları sonucunda hapse atılan Sardoğan'ın intihar ettiği iddiaları ortaya çıksa da, Sardoğan'ın hala cezaevinde olduğu bilgisi mevcut.