Meğer Talk Show Sunuyormuş! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez'in Eski Hali Ortalığı Yıktı Geçti!

Şebnem Dönmez, Türk televizyonlarının zamansız güzelliklerinden biri olarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Heves karakteriyle kısa bir süre ekranda kalmasına rağmen büyük bir etki bıraktı. Üvey oğlu ile ilişki yaşaması nedeniyle tepki alan Heves karakteri, Giray (Kaan Taşaner) ile birlikte diziden ayrılıyor. Meğer Dönmez, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra geçmişte sunduğu programlarla da eğlence dünyasında güçlü bir iz bırakmış. Eski halini görenler ise inanamıyor!