MasterChef'te Şimdiye Kadar Yaşanmış Yürekleri Ağza Getiren En Talihsiz Kazalar!
MasterChef'te Şimdiye Kadar Yaşanmış Yürekleri Ağza Getiren En Talihsiz Kazalar!
2018 yılından bu yana tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. MasterChef'in başarılı jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna 2024 yılında da seyirciyi yalnız bırakmadı. Efsane programda zaman zaman mutfak kazaları da yaşandı. Daha yeni MasterChef yarışmacısı Beyza'nın yüzü feci şekilde yandı. İşte hatırlayınca yüreklerinizi ağzınıza getirecek, MasterChef'te şimdiye dek yaşanmış en talihsiz kazalar...
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1. tv8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde çok acı bir kaza yaşandı. Yarışmacılardan Beyza'nın yüzü yandı. Yarışmacı Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi nedeniyle 12 gün boyunca tedavi gördü. Yarışa kendi kararı ile geri döndü. Beyza'nın yüzü sargılı ama durumu iyi.
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2. Maalesef bu sezon Beyza'nın başına gelenlere benzer şekilde Onur da yanmıştı. Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, diğer yarışmacıları "Kızgın yağ, dikkat edin" şeklinde uyarırken kendini ansızın yerde buldu. Kızgın yağ dolu tencerenin üzerine düşen Onur'un imdadına yarışmacılar ve ekip yetişirken fragmanda "Suratı yandı çocuğun, suratı ve elleri" şeklinde diğer yarışmacıların konuşmalarının verilmesi izleyicileri paniklendirdi. Onur yarışmaya devam ediyor, sağlık durumu iyi.
3. Yalnızca yarışmacılar değil. Şefler de bazen kazaya kurban gitti. Çerkez peyniri ile tabak hazırlayan Ezgi, tabağında pikan cevizinin kabuğunu unuttu. Tadım sırasında bu kabuğu fark etmeden yiyen Zanna ise dişinin kırılması ve damağının yırtılması nedeniyle büyük acı yaşadı.
4. Ayrıca bu sene yarışmacılardan Nevzat, yemeği hazırlarken tezgahın önünde bulunan yere dökülen yemeğe basarak dengesini kaybedip düşmüştü. Kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.
5. 2024 sezonunda Mehmet Şef de kazaya kurban gitti. Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele verirken Zeynep çift tadım yaptı. Mehmet Şef, Zeynep'in tezgahına gelip kaba dokunduğu anda eli yandı.
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6. Bu sezon geçen sezonlarda yaşanan bir korkunç kaza daha yaşandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Alper, tabak hazırlığı sırasında elini blendera kaptırarak parmaklarını ciddi şekilde yaraladı. Hemen müdahale edilen Alper, elinin sarılmasının ardından yarışmaya devam etti.
7. MasterChef'te 2020 yılında Sefa da aynı şeyi yaşamıştı. Sefa çalışan blenderın içine yanlışlıkla parmağını kaptırınca kanı durdurmak için hemen müdahale edilmişti. Sefa'nın durumu şimdi iyi.
8. Geçtiğimiz sene MasterChef All Star'da Kırmızı takımda yürekleri ağza getirecek bir an yaşandı. Dilara elindeki tavayla koşarken yere düştü. Elindeki tava ise üzerine döküldü. Tavada kızgın yağ olma ihtimali ise izleyicileri korkuttu. Neyse ki ucuz atlattı.
9. Yarışmacılardan Alina, mutfakta yemek hazırlarken tavadan aniden alevler yükseldi. Tavayı elinden bırakarak elinin yanmasını engelledi ve olayda kimse zarar görmedi. Bu kaza, mutfak güvenliğine dair önlemlerin önemini bir kez daha gösterdi.
10. 2020 yılı yarışmacısı Didem Devay da feci şekilde parmaklarını kesince yemeğini yetiştirememişti.
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11. 2023 yılında ise yarışmacıların şef tabağı hazırladığı etapta Fatma Nur parmağını kesti. Sağlık ekibi ve Danilo Şef hemen yardıma koştu.
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