MasterChef'te Şimdiye Kadar Yaşanmış Yürekleri Ağza Getiren En Talihsiz Kazalar!

2018 yılından bu yana tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. MasterChef'in başarılı jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna 2024 yılında da seyirciyi yalnız bırakmadı. Efsane programda zaman zaman mutfak kazaları da yaşandı. Daha yeni MasterChef yarışmacısı Beyza'nın yüzü feci şekilde yandı. İşte hatırlayınca yüreklerinizi ağzınıza getirecek, MasterChef'te şimdiye dek yaşanmış en talihsiz kazalar...