Müge Anlı'nın Dilan Polat için Söylediği Sözler Tekrar Hatırlatıldı: "Haklı Çıktı!"
Müge Anlı'nın Dilan Polat için Söylediği Sözler Tekrar Hatırlatıldı: "Haklı Çıktı!"
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DCM4_GzuZPp/
Sosyal medya fenomenlerinin kazançları üzerinden başlatılan soruşturma öncesi Müge Anlı'nın sözleri yeniden gündem oldu. Müge Anlı bir dönem altınlarla fotoğraf ve video paylaşan Dilan Polat'ın gösterişli hayatı hakkında konuşmuştu. Müge Anlı'nın Dilan Polat'a o sözlerini 'Magazin Gözü' adlı sayfa paylaştı. Müge Anlı için 'Haklı çıktı!' diye yazdı.
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu bazı sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşam tarzları, büyük miktarda para ve değerli eşyalarla yaptıkları paylaşımlar uzun zamandır dikkat çekiyordu.
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Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis iddialarıyla Polat ailesinin tutuklanması, ülkede sosyal medyada popüler olan birçok ismi mercek altına aldı.
Gazeteci Müge Anlı da Dilan Polat'ın sosyal medyadaki gösterişli paylaşımları hakkında eleştirilerde bulunmuştu.
Polat’ın altın ve paralarla yaptığı paylaşımları gören Anlı, "Bana kocam böyle bir avuç altın getirse hayatta göstermem. Nazar değecek." şeklinde bir yorum yapmıştı.
"Magazin Gözü" adlı sayfa da, Anlı'nın bu yorumunu yeniden hatırlatarak "Haklı çıktı." şeklinde bir paylaşım yaptı.
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İşte Müge Anlı'nın o konuşması ve sayfanın paylaşımı👇🏻
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