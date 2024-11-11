Müge Anlı'nın Dilan Polat için Söylediği Sözler Tekrar Hatırlatıldı: "Haklı Çıktı!"

Sosyal medya fenomenlerinin kazançları üzerinden başlatılan soruşturma öncesi Müge Anlı'nın sözleri yeniden gündem oldu. Müge Anlı bir dönem altınlarla fotoğraf ve video paylaşan Dilan Polat'ın gösterişli hayatı hakkında konuşmuştu. Müge Anlı'nın Dilan Polat'a o sözlerini 'Magazin Gözü' adlı sayfa paylaştı. Müge Anlı için 'Haklı çıktı!' diye yazdı.