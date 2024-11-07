Oğlu Kaybolan Baba Esra Erol'a Çıkıştı: "Muhabirin Bir Daha Benim Evime Girmesin!"

Esra Erol günlerdir 21 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. Ancak genç adam adeta sırra kadem bastı. Fatih'in yaşadığı eve kameralar gönderen Esra Erol'a Fatih’in babası Mahmut Aydın yayında sert çıktı. Muhabirin açıklamalarının ardından 'Bu kadın bir daha benim evime girmesin.' diyen baba sakinleşmedi. 'Benim evde iç çamaşırlarım var. Çıplağım. İçeri giriyor. Biraz saygı.' diyerek sözlerine devam etti.