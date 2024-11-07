Oğlu Kaybolan Baba Esra Erol'a Çıkıştı: "Muhabirin Bir Daha Benim Evime Girmesin!"
Oğlu Kaybolan Baba Esra Erol'a Çıkıştı: "Muhabirin Bir Daha Benim Evime Girmesin!"
Esra Erol günlerdir 21 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. Ancak genç adam adeta sırra kadem bastı. Fatih'in yaşadığı eve kameralar gönderen Esra Erol'a Fatih’in babası Mahmut Aydın yayında sert çıktı. Muhabirin açıklamalarının ardından 'Bu kadın bir daha benim evime girmesin.' diyen baba sakinleşmedi. 'Benim evde iç çamaşırlarım var. Çıplağım. İçeri giriyor. Biraz saygı.' diyerek sözlerine devam etti.
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Esra Erol günlerdir programında, adeta sırra kadem basan 21 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor. 11 gündür kayıp olan genç adamdan hala ses yok.
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Yayın sırasında çelişkili açıklamaları ile dikkat çeken anne Rabia Aydın ve stüdyoya bir gelip öteki gün geri dönen baba Mahmut Aydın izleyenlerin gündeminde.
Bugünkü yayında da benzer bir olay yaşandı. Oğlunun arandığı yayına katılması için güçlükle ikna edilen baba Mahmut Aydın, Esra Erol'a sert çıktı.
Esra Erol, muhabirlerini Fatih Aydın'ın ailesiyle yaşadığı eve göndermişti ki yayında söylenenlerin ardından Mahmut Bey çileden çıktı.
Okların kendisini işaret ettiği konuşulan Mahmut Bey, şüpheli konuma düştüğünü anlayınca artık yayından bunaldığını söyledi. Esra Erol'a "Bir daha bu kadın benim evime gelmesin." diyerek muhabirini kast etti.
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"Ben içerde iç çamaşırlarımla oturuyorum. Kameralarla içeri giriyorlar. Özel hayata saygı. Ortalıkta özel eşyalarım, kıyafetlerim var." diyen Mahmut Bey zor sakinleşti.
Ayrıca Mahmut Bey "Belki evde bayan arkadaşım var." diyerek herkesi şoke etti. Esra Erol, "Yapma Mahmut Bey. Senin çocuğunu arıyoruz. Biliyorsun kameraların geleceğini." diye konuştu.
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