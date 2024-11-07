Türk Dizi Tarihinin En Kötü Babasıydı: Üvey Baba'nın Halil'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Türk Dizi Tarihinin En Kötü Babasıydı: Üvey Baba'nın Halil'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Türk dizi tarihinin en kötü babası olarak hatıramızda kalmıştı. Bir zamanların Üvey Baba dizisi birçoğumuzda travma yarattı. Dizinin kötü adamı Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden gündem olan dizi ile ilgili sorulara yanıt verdi. O kadar iyi oynamış ki yıllar geçse de onu görünce tüylerimiz diken diken olmadı değil!
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Türk dizi tarihinin en kötü babası olarak tanıdığımız Üvey Baba dizisinini Halil'i Şemsi İnkaya'yı görünce hala hepimizin tüyleri diken diken oluyor.
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Dizide minik Lamia'ya acımasızca davranışlarını izlemek travmatik izler bıraktı. İnkaya'nın başarılı oyunculuğuna diyecek yok, o kadar iyi oynadı ki biz dizinin senaryo olduğunu unuttuk!
1998 yılında yayınlanan dizinin üstünden yıllar geçti ancak sosyal medyada Üvey Baba Halil ile Lamia arasındaki diyalog popülerliği yakaladı.
Küçük Lamia'nın "Otobüse binebilir miyiz?" sorusuna Halil'in "Cebinde paran yoksa eşek gibi yürüyeceksin!" karşılığına şimdi videolar çekiliyor.
Dizinin yeniden gündem olmasının ardından Sinekli Bakkal, Kırık Kanatlar, Gece Sesleri, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde de oynayan Şemsi İnkaya ortaya çıktı.
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Uzun bir süre sonra kameralar karşısına geçen İnkaya, Nişantaşı'nda gazetecilerle karşılaştı ve onların sorularını yanıtladı.
Akıllı telefon kullanmayan deneyimli aktör, Üvey Baba dizisinde canlandırdığı ve fenomen hale gelen kötü adam Halil karakteri hakkında internet üzerinde yapılan paylaşımları takip edemediğini belirtti.
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