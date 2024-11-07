Türk Dizi Tarihinin En Kötü Babasıydı: Üvey Baba'nın Halil'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Türk dizi tarihinin en kötü babası olarak hatıramızda kalmıştı. Bir zamanların Üvey Baba dizisi birçoğumuzda travma yarattı. Dizinin kötü adamı Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden gündem olan dizi ile ilgili sorulara yanıt verdi. O kadar iyi oynamış ki yıllar geçse de onu görünce tüylerimiz diken diken olmadı değil!