Yüzüne Kızgın Yağ Dökülen MasterChef Beyza ile İlgili Yeni Gelişme!
Yüzüne Kızgın Yağ Dökülen MasterChef Beyza ile İlgili Yeni Gelişme!
MasterChef Türkiye'de daha önceki yıllarda hiç yaşanmamış talihsiz bir kaza meydana geldi. Yarışmacılardan Beyza yüzüne dökülen kızgın yağ nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Herkes Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğini merak ederken Somer Şef, Beyza'nın durumu ile ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı.
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MasterChef Türkiye'nin tüm sezonları arasında en büyük facia 2024 sezonunda yaşandı. Yarışmacı Beyza'nın çekimler sırasında yüzüne kızgın yağ döküldü.
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İçinde kızgın yağ olan yemeği tepsiyle ters çevirmek isterken yüzüne sıçrayan Beyza acilen hastaneye kaldırıldı.
Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak edilirken sağlık durumu hakkında bilgi veren Somer Şef, tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca yanık tedavisinde uzman doktorlardan yardım aldığının da altını çizdi.
Ailesinin İstanbul'a geldiğini söyleyen Somer Şef, "Hastanede ona ailesi refakat ediyor. Durumu stabil. Yarışmaya dönüp dönmeyeceğine ise önümüzdeki günlerde ailesi ve kendisi karar verecek." diye ekledi.
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