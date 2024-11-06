Yüzüne Kızgın Yağ Dökülen MasterChef Beyza ile İlgili Yeni Gelişme!

MasterChef Türkiye'de daha önceki yıllarda hiç yaşanmamış talihsiz bir kaza meydana geldi. Yarışmacılardan Beyza yüzüne dökülen kızgın yağ nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Herkes Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğini merak ederken Somer Şef, Beyza'nın durumu ile ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı.