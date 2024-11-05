Esra Erol'da Boya Ustaları Birbirine Girdi: "O Fiyata Ev Boyanır mı?"

Esra Erol'da Fatih Aydın'ın kaybı araştırılmaya devam ederken annesinin çocuğu kaybolduktan sonra evini boyatması dikkat çekmişti. Esra Erol o boya ustasını buldu. Ancak Mevlüt Bey'in evi boyadığı fiyat dikkat çekti. O sırada başka bir boya ustası yayına bağlanıp itiraz etti.