Esra Erol'da Boya Ustaları Birbirine Girdi: "O Fiyata Ev Boyanır mı?"
Esra Erol'da Boya Ustaları Birbirine Girdi: "O Fiyata Ev Boyanır mı?"
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Oğlu Fatih'in kaybolması ile ilgili Esra Erol'a katılan Rabia Aydın açıklamaları ile şüphe uyandırmıştı. Oğlunun kaybından sonra evini boyatması da dikkat çekmişti.
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Esra Erol, "Fatih'e evde mi bir şey oldu?" sorusuna dikkat çekti. Bugünkü yayında Rabia'nın evi neden boyattığını aydınlatmak için boyacı Mevlüt'ü stüdyoda konuk etti.
Boya ustası evi 3 bin TL'ye boyadığını söyleyince herkesi bir gülme aldı. Esra Erol, "Ben evi yeni boyattım. Bilseydim seni bulurdum." diye espri yaptı. Tanıdık olduğu için indirim yaptım, diyen Mevlüt Bey'e "Numaranı versem rekor kırarsın." diye takıldı.
2+1 evi 3 bin TL'ye boyayan Mevlüt'ün açıklaması sonrası bir boya ustası yayına bağlanıp, "Abi sen o fiyata nasıl boya yapıyorsun? İmkansız. Boyaya su katıyorsundur." diyerek itiraz etti.
Esra Erol'un yayınındaki o anlar seyircilerin de ilgisini çekti. Anne boyanın evdeki kan izleri ile ilgisi olmadığını söylemişti. Mevlüt Bey de anneyi "Evde iz falan yoktu." diyerek doğruladı.
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