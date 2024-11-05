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Esra Erol'da Boya Ustaları Birbirine Girdi: "O Fiyata Ev Boyanır mı?"

Esra Erol'da Boya Ustaları Birbirine Girdi: "O Fiyata Ev Boyanır mı?"

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.11.2024 - 18:51

Esra Erol'da Fatih Aydın'ın kaybı araştırılmaya devam ederken annesinin çocuğu kaybolduktan sonra evini boyatması dikkat çekmişti. Esra Erol o boya ustasını buldu. Ancak Mevlüt Bey'in evi boyadığı fiyat dikkat çekti. O sırada başka bir boya ustası yayına bağlanıp itiraz etti.

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Oğlu Fatih'in kaybolması ile ilgili Esra Erol'a katılan Rabia Aydın açıklamaları ile şüphe uyandırmıştı. Oğlunun kaybından sonra evini boyatması da dikkat çekmişti.

Oğlu Fatih'in kaybolması ile ilgili Esra Erol'a katılan Rabia Aydın açıklamaları ile şüphe uyandırmıştı. Oğlunun kaybından sonra evini boyatması da dikkat çekmişti.

Esra Erol, "Fatih'e evde mi bir şey oldu?" sorusuna dikkat çekti. Bugünkü yayında Rabia'nın evi neden boyattığını aydınlatmak için boyacı Mevlüt'ü stüdyoda konuk etti.

Esra Erol, "Fatih'e evde mi bir şey oldu?" sorusuna dikkat çekti. Bugünkü yayında Rabia'nın evi neden boyattığını aydınlatmak için boyacı Mevlüt'ü stüdyoda konuk etti.

Boya ustası evi 3 bin TL'ye boyadığını söyleyince herkesi bir gülme aldı. Esra Erol, "Ben evi yeni boyattım. Bilseydim seni bulurdum." diye espri yaptı. Tanıdık olduğu için indirim yaptım, diyen Mevlüt Bey'e "Numaranı versem rekor kırarsın." diye takıldı.

Boya ustası evi 3 bin TL'ye boyadığını söyleyince herkesi bir gülme aldı. Esra Erol, "Ben evi yeni boyattım. Bilseydim seni bulurdum." diye espri yaptı. Tanıdık olduğu için indirim yaptım, diyen Mevlüt Bey'e "Numaranı versem rekor kırarsın." diye takıldı.

2+1 evi 3 bin TL'ye boyayan Mevlüt'ün açıklaması sonrası bir boya ustası yayına bağlanıp, "Abi sen o fiyata nasıl boya yapıyorsun? İmkansız. Boyaya su katıyorsundur." diyerek itiraz etti.

2+1 evi 3 bin TL'ye boyayan Mevlüt'ün açıklaması sonrası bir boya ustası yayına bağlanıp, "Abi sen o fiyata nasıl boya yapıyorsun? İmkansız. Boyaya su katıyorsundur." diyerek itiraz etti.

Esra Erol'un yayınındaki o anlar seyircilerin de ilgisini çekti. Anne boyanın evdeki kan izleri ile ilgisi olmadığını söylemişti. Mevlüt Bey de anneyi "Evde iz falan yoktu." diyerek doğruladı.

Esra Erol'un yayınındaki o anlar seyircilerin de ilgisini çekti. Anne boyanın evdeki kan izleri ile ilgisi olmadığını söylemişti. Mevlüt Bey de anneyi "Evde iz falan yoktu." diyerek doğruladı.

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